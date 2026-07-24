EU da luz verde a México: Retoma la importación de ganado tras prohibición de más de un año

Estados Unidos permitirá que se reanuden las importaciones de ganado mexicano tras una prohibición de más de un año, según informó el Wall Street Journal, en el último intento del gobierno de Donald Trump por frenar los precios récord de la carne de res.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos planea autorizar la importación de ganado mexicano en el puerto de entrada de Douglas, Arizona, en 30 días, según informó el Journal, citando una entrevista con la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins. Otros dos puertos de entrada en Nuevo México reanudarán los envíos más adelante.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios.

El comercio de ganado entre ambos países se encuentra prácticamente paralizado desde finales de 2024 tras la detección del gusano barrenador del Nuevo Mundo, un parásito que puede matar al ganado en cuestión de días si no se trata. Muchos en la industria cárnica esperaban que el USDA reabriera la frontera como una medida importante para abordar los altos precios de la carne de res en EU.

La administración Trump ha intentado repetidamente frenar la inflación de los alimentos antes de las elecciones de mitad de mandato, incluso aumentando las importaciones de carne de res de Argentina y Brasil, pero el precio promedio de la carne molida para el consumidor estadounidense ha seguido alcanzando máximos históricos. El comercio entre Estados Unidos y México, que ascendió a aproximadamente un millón de cabezas de ganado al año, podría ayudar a aliviar la histórica escasez de ganado en Estados Unidos y a moderar los precios.

El inventario de ganado vacuno en Estados Unidos aumentó ligeramente al 1 de julio, pero se mantuvo cerca del nivel más bajo registrado en las últimas cinco décadas, según informó el USDA en un informe publicado el viernes. Esta medida también beneficiará a las empresas procesadoras de carne nacionales, que han estado pagando precios más altos para competir por el escaso ganado.

Se prevé que se reanuden las importaciones procedentes de México tras la detección de la mosca barrenadora en Texas a principios de junio, el primer caso de este tipo en el ganado estadounidense en aproximadamente cinco décadas.

Desde entonces, la propagación se ha mantenido relativamente controlada geográficamente, lo que ha intensificado los llamamientos a la reapertura de la frontera. Esto se debe, en particular, a que la paralización del comercio ha reducido los precios que reciben los ganaderos mexicanos, al tiempo que ha elevado los precios para los corrales de engorde y las plantas procesadoras de carne estadounidenses en las etapas finales de la cadena de suministro de carne de res.

En Estados Unidos se han detectado un total de 42 casos de gusano barrenador, todos menos uno en Texas, según una base de datos del USDA. De estos, solo 10 se encuentran activos actualmente.