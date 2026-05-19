Cierre de EU al ganado mexicano por gusano barrenador deja pérdidas por 1.850 mdd

Las restricciones de envío de ganado mexicano a EU 'le pegan' al sector ganadero.

La restricción a las exportaciones mexicanas de ganado en pie hacia Estados Unidos por el gusano barrenador ha impedido vender cerca de 1.8 millones de cabezas y ha dejado un impacto estimado de 1.850 millones de dólares, según calculó este martes el Consejo Mexicano de la Carne.

Ernesto Salazar, gerente de estudios económicos y comercio del organismo, explicó en conferencia de prensa que la estimación va desde la primera suspensión decretada a finales de noviembre de 2024.

“Se han dejado de exportar a Estados Unidos alrededor de 1.8 millones de cabezas” y, al cotizarlas en el mercado estadounidense, precisó, “se han dejado de captar alrededor de 1.850 millones de dólares”, afirmó Salazar durante la presentación del Compendio Estadístico 2026.

El directivo del Consejo señaló que el golpe recae principalmente en los ganaderos mexicanos, que han tenido que conservar animales que no esperaban mantener, alimentarlos y cubrir mayores gastos veterinarios y operativos.

“El principal impacto es para el ganadero”, dijo Salazar, al explicar que el inventario adicional elevó los costos de alimentación, servicios veterinarios, trabajadores y disponibilidad de insumos.

Macarena Hernández, directora general del Consejo Mexicano de la Carne, reconoció que México aún no tiene una fecha precisa para la reapertura plena del mercado estadounidense de bovinos en pie, porque el país sigue en proceso de erradicación y contención de la plaga de gusano barrenador.

“No tenemos fecha precisa, porque todavía estamos en un proceso de erradicación”, afirmó Hernández, quien añadió que la planta de mosca estéril que se contruye en Chiapas, sur de México, registra un avance de 75 por ciento, aunque faltan meses para que comience la producción.

Pese al cierre, la directiva sostuvo que el sector bovino muestra resiliencia porque parte del ganado que antes se exportaba en pie se está criando, engordando y procesando en México, lo que permite generar valor agregado dentro del país.

“Empezamos a ver que el ganadero hace este movimiento, empieza a hacer la crianza aquí en México, la del valor agregado, y eso es muy buena noticia”, expresó.

Salazar añadió que esta adaptación ya se refleja en mayores exportaciones mexicanas de carne de res a Estados Unidos, que crecieron más de 20 por ciento anual en el primer trimestre de 2026, impulsadas por los lotes de becerros y vaquillas que no pudieron salir del país.

Hasta el 17 de mayo, México contabilizaba 25.107 casos acumulados de gusano barrenador desde el 20 de noviembre de 2024, de los cuales casi 16.100 eran bovinos. En cuanto a casos activos, el reporte oficial contabilizó 1.910. EF