Sequía, gusano barrenador y EU dejan ‘en los huesos’ a ganaderos: Ahora dependen de boutiques de carnes

Los ganaderos mexicanos le apuestan al consumo interno en carnicerías de lujo para tratar de superar la crisis del gusano barrenador.

El cierre de la frontera México-EU tras la detección de nuevos casos de gusano barrenador, a inicios de julio pasado, llegó en un mal momento para los ganaderos mexicanos.

Tal es el caso de Martín Ibarra Vargas, quien tras dos años de una fuerte sequía en México esperaba sacar adelante a su familia y su finca vendiendo sus cabezas de ganado en Estados Unidos.

Al igual que lo hizo su padre y su abuelo antes que él, Ibarra Vargas ha criado ganado en Sonora. Aunque él y su familia ya se habían enfrentado a sequías devastadoras, nunca habían enfrentado el impacto económico de una nueva plaga: el gusano barrenador.

Las autoridades de Estados Unidos suspendieron el paso de ganado vivo por la frontera en julio —la tercera suspensión en los últimos ocho meses— debido a las preocupaciones generadas por el gusano barrenador detectado en México.

Así nacieron las boutiques de carnes finas en México

Para Ibarra Vargas, considerado un ganadero pequeño para los estándares de Sonora, la imposibilidad de enviar sus reses a EU le ha hecho replantearse todo.

Las repetidas prohibiciones de las autoridades estadounidenses a las importaciones del ganado mexicano empujaron a su familia a la apicultura, la cría de borregos y la venta de leche de vaca. Lo que el productor gana es solo una fracción de lo que generaba exportando ganado vivo, pero intenta aguantar los “tiempos de vacas flacas”, como él mismo lo llama.

Dos vaqueros empujan una vaca para que sea inspeccionada por un veterinario en una hacienda que exporta ganado a Estados Unidos. (AP /AP)

Ante el prolongado cierre de la frontera México-EU, los ganaderos de Sonora —el segundo mayor estado exportador del país superado solo por Chihuahua— han volteado la mirada hacia el mercado local, mientras extreman los cuidados sanitarios de sus reses e instalan cientos de trampas entre los desérticos campos para atrapar insectos y certificar que la mosca del gusano barrenador no ha llegado al norte del país.

Tan solo en los dos últimos meses, los ganaderos sonorenses han vendido más de 35 mil cabezas de ganado maduro en México, lo que implica una baja en los ingresos de 35 por ciento, según cifras de la Unión Ganadera Regional de Sonora.

De acuerdo con cálculos de la firma local Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA) los productores de carne pierden entre 25 y 30 por ciento por culpa del gusano barrenador y por cada cabeza que comercian en México y no exportan.

Además, los ganaderos de Sonora han incursionado en la venta al por menor de sus productos a través de carnicerías de lujo, que han denominado como “boutiques de carnes”.

La carne de Sonora es reconocida como de alta calidad genética e inocuidad, lo que les ha permitido llegar hasta remotos lugares como Japón.

Sequía en México y gusano barrenador: La ecuación de una crisis

Arrullado por el mugir de sus becerros, Ibarra Vargas admitió que aún no sabe cómo podrá recuperarse de la prolongada suspensión de las exportaciones de ganado a EU, cuando aún no solventa los daños que dejó una fuerte sequía en México de dos años. Sus inventarios de reses mermaron y lo obligó a endeudarse para preservar la pequeña finca que ha manejado su familia por tres generaciones.

“Estamos contrarreloj”, expresó el productor, al reconocer que “no tiene mercado y ni dinero para seguir dándole de comer a sus becerros y es cuestión de tiempo para que diga: ‘¿Sabes? Hasta aquí llegué’”.

EU suspendió la importación de carne de México tras la detección de nuevos casos de gusano barrenador. (Fotoarte: El Financiero / IA / Shutterstock)

La fuerte sequía en México ha golpeado especialmente a Chihuahua, Sonora, Durango, Tamaulipas y Coahuila, donde se concentra el grueso de las exportaciones del ganado de México, que el año pasado sumaron un millón 200 mil cabezas.

Juan Carlos Anaya, director de GCMA, afirmó que la sequía ocasionó en 2024 un descenso del 2 por ciento en los inventarios de ganado de México y una caída de 4.6 por ciento en la producción de carne.

¿Qué es el gusano barrenador y cómo se combate esa plaga?

El gusano barrenador es una larva de la mosca Cochliomyia hominivorax que puede invadir los tejidos de cualquier animal de sangre caliente, incluido los humanos. El parásito penetra la piel y causa daños y lesiones que pueden ser mortales.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos lo calificó como una “plaga letal” y afirmó en junio que representa una amenaza para “nuestra industria ganadera, nuestra economía y nuestra cadena de suministro de alimentos”.

Trabajadores arrean ganado en una hacienda que exportaba a Estados Unidos antes de la crisis provocada por el gusano barrenador. (AP /AP)

Como parte de la estrategia contra el gusano barrenador, EU se dispone a producir miles de millones de moscas estériles y liberarlas en México y el sur de Texas. El objetivo es que los machos estériles se apareen con hembras y que luego no produzcan descendencia.

La prohibición de EU al ganado mexicano se aplica también a la importación de caballos y bisontes. Esta medida golpea a un sector ganadero ya debilitado por la sequía y, en concreto, a un negocio de exportación de ganado que el año pasado le generó 1,200 millones de dólares a México.

En lo que va de 2025, los ganaderos mexicanos han exportado menos de 200 mil cabezas de ganado, lo que supone menos de la mitad de lo que envían históricamente en el mismo periodo.