Día de las Madres violento en Atizapán: Balacera en Plaza la Antigua deja una persona herida

Los reportes de disparos en la Plaza La Antigua provocó la movilización de las autoridades.

Una presunta balacera en la Plaza la Antigua, Atizapán, provocó la movilización de elementos de seguridad del Estado de México, luego de que usuarios del centro comercial alertaran por el ataque.

Los reportes de medios locales indican que al menos una persona fue herida y trasladada al Hospital Regional de Lomas Verdes, aún sin saber los motivos de la balacera el norte del Estado de México y si se trató de un ataque directo.

Los hechos habrían ocurrido la tarde de este domingo 10 de mayo en el estacionamiento de la plaza comercial ubicada en la Zona Esmeralda, una de las más caras y exclusivas del municipio mexiquense.

El despliegue contempló a policías y ambulancias, además de que trabajadores y clientes se resguardaron dentro de los establecimientos.

Tras la agresión, el estacionamiento de la plaza en la que se registraron los balazos fue acordonado y desalojado, mientras que poco a poco los visitantes abandonaron restaurantes y locales comerciales debido a la incertidumbre y falta de información oficial, de acuerdo con testimonios recopilados por la agencia Quadratín.

Dicha agencia mencionó que es posible que el origen de la balacera fuera por un presunto intento de asalto, aunque esta versión no ha sido confirmada por las autoridades aún.

Los habitantes de la Zona Esmeralda, Atizapán, señalaron que en los últimos años han incrementado los asaltos y hechos violentos en las colonias que la integran, lo que mantiene preocupación entre los habitantes y visitantes.

De acuerdo con NMás, las autoridades competentes ya trabajan en esclarecer los hechos, y pidieron a la población mantenerse al tanto de los canales oficiales.

Por ahora, se desconoce cuántos fueron los atacantes y si están ligados a alguna célula del crimen organizado, y tampoco si la víctima era alguien con vínculos criminales, a la espera de las versiones oficiales.

La plaza comercial no ha informado cierres oficialmente, por lo que es posible que este lunes 11 de mayo retome sus actividades.

Con información de Quadratín.