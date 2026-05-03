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Delfina Gómez coloca al Edomex en primer lugar nacional en generación de empleo

De septiembre de 2023 a marzo de 2026, la entidad mexiquense concentra el 31 por ciento de los nuevos puestos de trabajo en México.

Delfina Gómez coloca al EdoMéx en primer lugar nacional en generación de empleo
Delfina Gómez coloca al EdoMéx en primer lugar nacional en generación de empleo

En lo que va de la gestión de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, de septiembre 2023 a marzo 2026, se ha logrado la generación de 225 mil 304 nuevos empleos, lo que mantiene a la entidad en el primer lugar a nivel nacional en esta categoría.

Esta cifra, representa el 31 por ciento de los puestos de trabajo creados en el país y da cuenta de las políticas públicas implementadas por la Mandataria estatal para mejorar la calidad de vida de las familias mexiquenses.

Entre las acciones realizadas para emplear a las y los mexiquenses, ha sido fundamental la estrategia de atracción de inversión, que ha permitido un acumulado, de septiembre 2023 a marzo 2026, de 14 mil 434 millones de dólares en inversión extranjera, principalmente de los sectores automotriz, alimentos y bebidas, y comercio; así como una inversión nacional de 169 mil 766 millones de pesos, en la que destaca el desarrollo habitacional, logístico y comercio.

En cuanto a la Inversión Extrajera Directa (IED), el Estado de México se mantiene en el segundo lugar nacional, con un acumulado, de septiembre 2023 a diciembre 2025, de 6 mil 373 millones de dólares.

De esta manera, la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez demuestra que el Estado de México es un destino atractivo para el sector empresarial, gracias a su ubicación privilegiada, su fuerza laboral, capacidad industrial, la conectividad aérea, con dos aeropuertos internacionales: el de Toluca y el Felipe Ángeles; así como su infraestructura carretera que mejora notablemente en este “2026, Año de las Obras en EdoMéx”.

Delfina GómezempleoEdomex

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