Delfina Gómez coloca al Edomex en primer lugar nacional en generación de empleo

En lo que va de la gestión de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, de septiembre 2023 a marzo 2026, se ha logrado la generación de 225 mil 304 nuevos empleos, lo que mantiene a la entidad en el primer lugar a nivel nacional en esta categoría.

Esta cifra, representa el 31 por ciento de los puestos de trabajo creados en el país y da cuenta de las políticas públicas implementadas por la Mandataria estatal para mejorar la calidad de vida de las familias mexiquenses.

Entre las acciones realizadas para emplear a las y los mexiquenses, ha sido fundamental la estrategia de atracción de inversión, que ha permitido un acumulado, de septiembre 2023 a marzo 2026, de 14 mil 434 millones de dólares en inversión extranjera, principalmente de los sectores automotriz, alimentos y bebidas, y comercio; así como una inversión nacional de 169 mil 766 millones de pesos, en la que destaca el desarrollo habitacional, logístico y comercio.

En cuanto a la Inversión Extrajera Directa (IED), el Estado de México se mantiene en el segundo lugar nacional, con un acumulado, de septiembre 2023 a diciembre 2025, de 6 mil 373 millones de dólares.

De esta manera, la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez demuestra que el Estado de México es un destino atractivo para el sector empresarial, gracias a su ubicación privilegiada, su fuerza laboral, capacidad industrial, la conectividad aérea, con dos aeropuertos internacionales: el de Toluca y el Felipe Ángeles; así como su infraestructura carretera que mejora notablemente en este “2026, Año de las Obras en EdoMéx”.