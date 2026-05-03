Muere hermano de Felipe Calderón: ¿De qué falleció Luis Gabriel Calderón Hinojosa?

El hermano de Felipe Calderón Hinojosa murió este domingo.

Luis Gabriel Calderón Hinojosa, hermano del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, murió este domingo 3 de mayo, tras luchar contra una enfermedad.

“Hoy falleció mi querido hermano Luis Gabriel, tras una larga lucha valiente contra su enfermedad”, anunció el exmandatario en su cuenta de X, antes Twitter.

Calderón describió a su hermano como “rebelde, buen hijo, esposo, gran hermano, padre y mejor abuelo”.

¿Qué enfermedad tenía el hermano de Felipe Calderón?

Aunque el expresidente no explicó en su post la causa exacta de la muerte de su hermano, sí afirmó que Luis Gabriel se sobrepuso, durante los últimos años, a una enfermedad.

De acuerdo con una publicación de 2024 del propio exmandatario, Luis Gabriel Calderón sufría de arterioesclerosis múltiple.

Esta es una enfermedad inflamatoria crónica caracterizada por el depósito de colesterol en las paredes arteriales, lo que restringe el flujo sanguíneo.

¿Quién era Luis Gabriel Calderón Hinojosa?

En su mensaje, el político mexicano que alcanzó la presidencia de México en 2006 de la mano del Partido Acción Nacional (PAN), añadió que su hermano fue un médico muy querido, pues “trajo al mundo cientos de vidas y vivió intensamente”.

Gabriel Calderón Hinojosa trabajó durante años como ginecólogo en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Finalmente, el expresidente se despidió de Luis Gabriel Calderón.

“Adiós querido Doc, ‘suave, suerte’, bro”, escribió.

El Club Automovilístico de Morelia A. C. confirmó la muerte de Luis Gabriel Calderón.

El expresidente, quien terminó su gobierno en 2012, compartió algunas imágenes con su hermano.

En las fotografías se puede notar que Luis Gabriel Calderón solía vestir con playeras de bandas de rock como Pink Floyd y ACDC.

También era un gran entusiasta de las carreras de autos, pues perteneció al Club de Automovilismo de Morelia, el cual también confirmó la noticia y dio el pésame a la familia Calderón Hinojosa.

“Queremos presentar nuestras más sinceras condolencias a las familias Calderón McNair y Calderón Hinojosa, Dios lo reciba en su Gloria y le conceda la Paz eterna”, escribió el club en un obituario.