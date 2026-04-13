‘Mis hijos sí trabajan’: Noroña responde a Luis Felipe Calderón tras criticar sueldo de su hijo en CFE

Luis Felipe Calderón Zavala, hijo del expresidente Felipe Calderón, cargó contra el senador Gerardo Fernández Noroña, tras asegurar que su hijo, Kin Yael Villafaña Morán, supuestamente obtuvo un ascenso en la Comisión Federal de Electricidad (CFE), lo que desató una serie de acusaciones en redes sociales.

“Noroña no tarda en salir a decir que su tarjeta American Express también le incluye ascensos a sus familiares en el gobierno”, escribió el hijo de Felipe Calderón en sus redes sociales, tras compartir una imagen en la que se señala que el hijo de Noroña supuestamente gana 115 mil pesos al mes.

Como respuesta, Noroña lo llamó “parásito” y “vividor a costillas de tu padre”, y defendió que sus hijos sí trabajan y se han abierto camino por cuenta propia.

“Crees que todos los hijos de políticos son iguales”, escribió el senador de Morena, quien terminó su mensaje asegurando que “sus intrigas no les tocan” a sus hijos.

El hijo de Felipe Calderón, que recientemente contó que su hermana, María Calderón Zavala, se va a casar, no respondió al mensaje de Noroña en sus redes sociales.

Noroña no desmintió la información relacionada con su hijo y su trabajo en la CFE, y tampoco el ingreso que actualmente tendría según información que se viralizó en las redes sociales.

De acuerdo con DeclaraNet, Kin Yael Noroña reportó ingresos por su cargo como servidor público en 2024 por un millón 390 mil 27 pesos al año después de impuestos, lo que da un aproximado de 115 mil 835 pesos contemplando sueldos, honorarios, compensaciones, bonos, aguinaldos y otras prestaciones.

En marzo del año pasado, Noroña y Luis Felipe Calderón Zavala se hicieron de palabras tras coincidir en un vuelo. El video que se viralizó en redes sociales mostró el momento en el que el hijo del expresidente del PAN reclamarle al senador de Morena que “en twitter sí” criticaba, pero que en persona no era capaz de acercarse a la familia de Calderón ni a la comitiva del PAN que lo acompañaba.

Noroña regresó y le preguntó a Luis Felipe Calderón que cómo estaba, a lo que el joven de 27 años le respondió con un gesto de rechazo, lo que provocó que se hicieran de palabras.