‘Siempre soñó con un negocio como este’: Así nació La Flor del Istmo, restaurante donde comió Noroña

El restaurante La Flor del Istmo, en donde comió Gerardo Fernández Noroña, tiene 70 años de historia. (Foto: Cuartoscuro/Unsplash)

Disfrutar de una buena torre de mariscos, un cóctel de camarón y hasta platillos más tradicionales como las enchiladas de mole con pollo, mientras tienes una vista panorámica al río Coatzacoalcos, es posible La Flor del Istmo.

Se trata de un restaurante con 70 años de tradición en Veracruz, el cual ha ganado popularidad por su menú variado y buen sazón, que ha conquistado a propios y extraños en la entidad e incluso fue visitado por Gerardo Fernández Noroña.

El político mexicano visitó este lugar durante 2023 y, aunque en esta ocasión no sacó su famosísima ‘estrella Noroñil’ —un galardón con el que reconoce la excelencia de las preparaciones—, sí presumió su visita mediante sus redes sociales.

Noroña aprovechó su visita para grabar un video; además, saludó al equipo de cocina de La Flor del Istmo, con quienes se tomó fotografías que más tarde compartió en su cuenta de X, en donde se limitó a indicar el nombre del restaurante.

El político presumió su visita al restaurante mediante un publicación en sus redes sociales. (Foto: Captura de pantalla)

La visita de Gerardo Fernández Noroña al restaurante es un capítulo más en la amplia historia de La Flor del Istmo, un lugar que nació como el sueño de Juana Vallejo, fundadora del establecimiento.

¿Cuál es la historia de La Flor del Istmo?

La historia del restaurante comienza con Juana Vallejo de la Cruz, quien durante su juventud se dedicó a trabajar como mesera y ayudante de cocina en Coatzacoalcos, Veracruz. Sus empleos la llevaron a desear su propio establecimiento.

“Desde sus inicios, (cuando era) muy joven, siempre soñó con tener un negocio de este”, comentó Juan, contador de La Flor del Istmo e hijo de Juana Vallejo, en una entrevista con Donde Comer TV.

Juana se puso manos a la obra: ahorró tanto dinero como pudo y, con ayuda de sus papás, rentó tres locales en el antiguo Mercado de Coatzacoalcos. Luego de hacer las adecuaciones necesarias, La Flor del Istmo abrió en 1956.

El antiguo Mercado de Coatzacoalcos no solo vio crecer este negocio, sino también el amor entre Juana Vallejo y Juan, quien era el proveedor de aves para La Flor del Istmo, según relató el contador del restaurante.

El cariño que ambos se tenían los llevó a formar una familia y, cuando el Mercado de Coatzacoalcos fue demolido, muchos de los locatarios fueron reubicados; sin embargo, Juan vio en esta crisis una oportunidad.

“Mi papá, con un poco de visión, solicita a la Junta Federal de Mejoras que le concesionara esta zona federal y aquí estableció el negocio”, compartió. Este fue un movimiento clave, ya que permitió que el restaurante tuviera una vista inigualable al río Coatzacoalcos.

Actualmente, La Flor del Istmo cuenta con amplios salones y una terraza desde donde se tiene una vista panorámica al río; sin embargo, en sus inicios todo era muy diferente y más sencillo.

“Ahí el negocio era con madera y lámina. Una pequeña parte tenía loza”, afirmó Juan. A pesar de ello, el restaurante gozó de popularidad y poco después tuvieron que hacer adecuaciones para ampliarlo.

La última expansión estuvo a cargo de Juan, el hijo de los fundadores, quien diseñó el espacio de la terraza con el cual cuenta La Flor del Istmo y que le da a los comensales la oportunidad de disfrutar de la comida y la vista.

Noroña en La Flor del Istmo: ¿Cuánto cuesta comer en el restaurante?

Juana Vallejo comenzó en el negocio vendiendo antojitos tradicionales como empanadas, enfrijoladas, entomatadas y pescados que en aquel momento se podían obtener del río, según relató el contador a Donde Comer TV.

Aunque ahora es Juan quien está a cargo del restaurante y la carta ha sufrido algunos cambios con el paso del tiempo, se sigue honrando el legado de Juana Vallejo a través de los platillos.

La Flor del Istmo ofrece desayunos y comidas con ingredientes del mar como camarones y pescados, así como aves y carne de res, por lo cual hay opciones para todos los gustos.

Aunque en su menú se pueden encontrar platillos como hamburguesas, club sandwich y hot cakes, la mayor parte de las preparaciones forman parte de la gastronomía mexicana.

En La Flor del Istmo se pueden pedir desde mariscos hasta platillos de la gastronomía mexicana. (Foto: Unsplash)

Tal es el caso del cóctel de camarón, vuelve a la vida, picadas de jaiba, molletes, chilaquiles, huevos al gusto, enfrijoladas, enchiladas, tostadas, quesadillas, sincronizadas, gorditas, pulpo al gusto, arroz con camarones y filete de pescado al perejil.

Los precios van de los 55 pesos por la avena a los 825 pesos por la fuente de mariscos. A pesar de ello, la mayoría de los platillos ronda entre los 200 y 300 pesos. El rango es el siguiente:

Entradas: de 99 pesos a 695 pesos

Desayunos: de 55 pesos a 139 pesos

Huevos: de 105 pesos a 155 pesos

Ensaladas: de 87 pesos a 485 pesos

Antojitos: de 60 pesos a 225 pesos

Pescados y mariscos: de 215 pesos a 425 pesos

Especialidad de la casa: de 275 pesos a 825 pesos

¿En dónde está el restaurante al que fue Noroña?

El restaurante La Flor del Istmo se encuentra ubicado en bulevar Manuel Ávila Camacho número 100, colonia Centro, Coatzacoalcos, Veracruz. Abre todos los días de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.