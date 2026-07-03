‘Llovizna’ en Toluca: Espera este sábado 4 de julio un clima fresco y con alta probabilidad de lluvia

Así estará el clima en Toluca este sábado 4 de julio.

Los habitantes de Toluca, Estado de México, deben prepararse para un sábado 4 de julio con condiciones atmosféricas frescas y una alta probabilidad de precipitación. Se espera un día medio nublado, con vientos ligeros que no superarán los 3.0 km/h en la capital mexiquense.

Vista de Toluca bajo un cielo medio nublado, anticipando un día fresco y húmedo.

¿Qué temperaturas se esperan en Toluca este sábado 4 de julio?

Para mañana sábado, el termómetro en Toluca registrará una temperatura mínima de 6.0°C durante las primeras horas del día. La temperatura promedio esperada para la mañana se sitúa en 12.8°C, marcando un inicio fresco para la jornada.

La temperatura máxima esperada para el sábado alcanzará los 22.0°C, lo que implica una oscilación térmica considerable a lo largo del día. Se recomienda a los toluqueños tomar precauciones ante estos cambios de grados.

¿Lloverá en Toluca este sábado 4 de julio?

La probabilidad de precipitación para este sábado es del 90%, lo que indica una alta posibilidad de aguaceros en diversas zonas de la ciudad. Es crucial estar preparado para lluvias a lo largo del día en el municipio.

Además de las precipitaciones, se prevén vientos muy ligeros con una velocidad de 3.0 km/h, que no representarán un factor significativo. El cielo permanecerá medio nublado, con periodos donde la nubosidad será más densa y persistente.

¿Cuál es el pronóstico extendido para Toluca?

Pronóstico 3 días:

Sábado 4 de julio: Máx 22°, Mín 6°, Medio nublado.

Domingo 5 de julio: Máx 21°, Mín 6°, Nublado.

Lunes 6 de julio: Máx 19°, Mín 6°, Nublado.

La tendencia general para Toluca es de un descenso gradual en las temperaturas máximas, de 22°C a 19°C, mientras las mínimas se mantendrán estables en 6°C. Los cielos nublados dominarán el inicio de la próxima semana en el Valle de Toluca.

¿Qué recomendaciones seguir ante el clima en Toluca?

Ante las bajas temperaturas matutinas y la alta probabilidad de lluvia, se sugiere a la población de Toluca vestir en capas. Es recomendable llevar un paraguas o impermeable, especialmente si se planean actividades al aire libre durante el día.

También es importante mantenerse hidratado y, si las actividades lo permiten, evitar la exposición prolongada a la intemperie. Conducir con precaución en caso de precipitaciones es fundamental para prevenir incidentes viales en la zona.

Fuente: CONAGUA.

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