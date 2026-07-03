Reportan desaparición de Alex Serna, periodista que denunció a empresario extranjero en Zihuatanejo

Alex Serna recorre zonas para grabar y realizar denuncias que publica en su página de Facebook con 24 mil seguidores. (Facebook de Serna).

Amigos y seguidores de Alex Serna, creador de contenido y activista ambiental en Zihuatanejo, Guerrero, reportaron su desaparición y pidieron la intervención de las autoridades en el caso.

Desde el 20 de junio no se sabe el paradero del activista y sus redes sociales permanecen sin actividad, cuando normalmente mantiene presencia constante en las plataformas.

Serna presuntamente desapareció luego de realizar una denuncia en un video y compartirla en redes sociales.

El también periodista denunció a una deshidratadora de mango de un empresario extranjero que opera sin autorización ambiental en La Saladita, Municipio de La Unión.

“Este extranjero se roba el agua, no cuenta con los permisos de CONAGUA. La misma agua que contamina la usa para sus productos, ha creado una cadena de contaminación”, sentenció Serna en su video.

Además, denunció el crecimiento inmobiliario y la especulación de tierras a lo largo de los Municipios de Petatlán, Zihuatanejo y La Unión en Guerrero.

Hasta el momento, las acusaciones de Alex no han sido confirmadas por las autoridades correspondientes y tampoco se ha pronunciado la empresa mencionada.

Seguidores, familiares y amigos convocaron a una protesta el sábado 4 de julio en el ayuntamiento de Zihuatanejo para exigir que Alex aparezca con vida.

Acompañado de un dron y celular, Alex recorre zonas para grabar y realizar denuncias que publica en su página de Facebook con 24 mil seguidores.

En redes sociales se han compartido la información sobre la desaparición de Serna. “No paremos de compartir y oremos porque esté bien, ya que su delito siempre ha sido comunicar las irregularidades que hacen los altos mandos del Gobierno en el municipio y otros lugares, como su última publicación la cual lo pone aún más en riesgo por lo que denuncio y todos los temas que siempre ha tocado que son secreto a voces. Pueden intentar silenciar a Alex pero la verdad siempre sale a la luz”, sentenció Mary Rodríguez en Facebook.