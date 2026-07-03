¿Cómo estará el clima para el México vs. Inglaterra? Prevén domingo de chubascos en CDMX

Ante las condiciones del clima hubo un cambio en el horario del partido de México vs. Inglaterra el próximo domingo.

Luego de que el partido de la Selección Mexicana contra Inglaterra cambió de horario también se modifican las condiciones del clima en las que se disputará el encuentro.

El ajuste se realizó debido a las amenazas de posibles tormentas eléctricas para la tarde del domingo.

De acuerdo con información de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para el próximo domingo 5 de julio se prevé cielo medio nublado y ambiente fresco.

Durante la tarde habrá ambiente templado, cielo nublado con chubascos y lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México, acompañadas de descargas eléctricas.

La temperatura máxima en la CDMX será de 24 a 26 grados y la mínima será de 13 a 15 grados en el Valle de México.

¿A qué hora será el partido de México vs. Inglaterra el domingo 5 de julio?

Ante dicho pronóstico para el próximo domingo, el partido de México vs. Inglaterra se adelantó de las 18:00 horas al mediodía del 5 de julio en el Estadio Ciudad de México.

Durante el encuentro contra Ecuador, el partido se retrasó una hora debido a la tormenta eléctrica registrada al sur de la CDMX.

En redes sociales se celebró esta decisión debido a que, los aficionados consideran, que el clima y la altura estarán del lado de la Selección Mexicana y les dará ventaja ante los ingleses.

Dicho partido es clave para ambos equipos debido a que en ese juego se decidirá cuál de los dos pasa a los cuartos de final del Mundial 2026, lo que no ocurre en México desde hace 40 años.

Sheinbaum llama a ‘moderar’ consumo de alcohol durante partido México vs. Inglaterra

El cambio de horario del partido de México vs. Inglaterra también significa una modificación en los festejos de los aficionados y los protocolos de seguridad durante el juego.

Durante su conferencia ‘mañanera’ de este viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado a los aficionados a festejar con tranquilidad y ‘moderar’ el consumo de alcohol.

La mandataria señaló que el Gobierno de la Ciudad de México ha reforzado las medidas para evitar aglomeraciones en torno al Ángel de la Independencia, el principal punto de reunión de los aficionados, y pidió a la población atender las indicaciones de las autoridades.

“Es muy importante porque tiene que ser conjunta la responsabilidad. Obviamente, la jefa de Gobierno, entre otras cosas, lo que ha hecho es poner más pantallas a lo largo de Reforma para que no se concentren todos justamente pegados al Ángel de la independencia”, afirmó.

*Con información de EFE