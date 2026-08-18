Que Beijing pague los ‘platos rotos’ del T-MEC: México analiza más aranceles a China

EU argumenta que China utiliza a México para triangular ciertas mercancías y así evitar el pago de aranceles.

México evalúa nuevas restricciones comerciales a productos seleccionados de China y otros países, al tiempo que considera elevar los impuestos de importación existentes sobre otros bienes, informaron fuentes consultadas por Bloomberg.

Las denominadas medidas antidumping profundizarían el alineamiento de México con Washington mientras la presidenta Claudia Sheinbaum busca una extensión por varios años del T-MEC, además de respaldar el Plan México para impulsar la manufactura nacional en momentos de débil inversión interna.

Las secretarías de Economía y Hacienda de México están evaluando qué productos no cubiertos por un acuerdo comercial bilateral podrían enfrentar nuevos aranceles y cuáles podrían quedar sujetos a tasas más altas. Los productos de acero y los vehículos figuran entre los principales candidatos, según una de las personas.

Actualmente no existe ningún plan o propuesta concreta para implementar nuevos ajustes arancelarios, afirmó la Secretaría de Economía en un comunicado. Sin embargo, la dependencia admitió que mantiene consultas con empresas similares a las que llevaron al diseño de un paquete arancelario dirigido a las importaciones asiáticas y que se implementó en 2026.

Economía dijo que continuará las investigaciones caso por caso sobre presunto dumping de importaciones a precios inferiores a sus costos de producción, lo que podría derivar en la imposición de nuevos aranceles.

La Secretaría de Hacienda declinó hacer comentarios.

¿Por qué México subió los aranceles de productos importados desde China?

En enero, el Gobierno elevó los aranceles hasta 50 por ciento sobre unas 1 mil 500 categorías de productos de países que no tienen tratados de libre comercio con México, como parte de los esfuerzos de Sheinbaum para proteger a los productores locales y aliviar las tensiones con el presidente Donald Trump.

Los productos afectados incluyeron vehículos, autopartes y acero, y las importaciones chinas estuvieron entre las más afectadas por los impuestos de importación.

Las nuevas medidas comerciales que se están considerando surgen mientras el T-MEC está en juego, después de que Trump decidiera no renovar el acuerdo que sustenta el acceso preferencial de México al mercado de EU. Esa decisión puso en marcha revisiones anuales sucesivas.

La Administración de Trump ha pedido al Gobierno de Sheinbaum que adopte aranceles sobre el acero y el aluminio chinos que reflejen los gravámenes que Washington ha impuesto bajo la Sección 232 de la legislación estadounidense. La solicitud fue un intento de preservar un trato más favorable para los productos de Estados Unidos, México y Canadá, al tiempo que se construye una política común frente a Beijing.

Sheinbaum está abierta a atender esa solicitud como parte de la revisión del T-MEC, informó Bloomberg el mes pasado.

¿Por qué subir los aranceles a China ayudará al Plan México de Sheinbaum?

Los planes que se están considerando también buscan fortalecer el Plan México que incluye beneficios fiscales y otros incentivos destinados a atraer inversión privada y ampliar las cadenas de suministro locales.

Los funcionarios apuestan a que una mayor protección arancelaria y los incentivos del Plan México puedan impulsar a las empresas a invertir más localmente y, al mismo tiempo, reducir la dependencia de las importaciones chinas.

Productores de acero, textiles y otras prendas de vestir, así como fabricantes de vehículos pesados, han presionado para obtener mayores protecciones frente a las importaciones asiáticas de bajo costo, alegando que las prácticas comerciales desleales han perjudicado la producción y provocado pérdidas de empleos.

La adopción de aranceles por parte de México ha provocado una fuerte caída de determinadas importaciones procedentes de algunos países, particularmente China, que no tiene un tratado de libre comercio con México. Durante los primeros cinco meses de este año, el valor de los productos chinos cubiertos por los aranceles cayó casi un tercio respecto del mismo período del año pasado, según datos proporcionados por la Secretaría de Economía.

La caída fue especialmente pronunciada en las importaciones de vehículos ligeros, autopartes y calzado chinos, que disminuyeron más de 40 por ciento, lo que pone de relieve el cambio en los flujos comerciales desde que entraron en vigor los aranceles mexicanos.