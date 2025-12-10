El arancel de 50% a los automóviles chinos

Los autos de origen chino, principalmente híbridos y eléctricos a precios competitivos, representaron el 15 por ciento del mercado automotor mexicano al cierre de noviembre.

Esta participación en la venta total incluye los vehículos manufacturados en China e importados a México por marcas no chinas, como General Motors y Ford.

Dicho de otra manera, prácticamente uno de cada seis automóviles ligeros cero kilómetros vendidos en México es de origen chino.

De acuerdo con información del INEGI, la venta de vehículos ligeros nuevos en el país entre enero y noviembre de 2025, tanto fabricados en México como importados, fue de un millón 370 mil 188 unidades, superior en 1 por ciento comparado con igual periodo de 2024.

Las cifras del acumulado de 11 meses arrojan el peor desempeño del mercado automotor desde la caída de 29 por ciento en el lapso comparable de 2020 durante la pandemia.

“El año pasado cerramos con un crecimiento de 10 por ciento en la comparación respecto a 2023 y en este 2025 claramente vamos en una desaceleración”, dijo en entrevista Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).

Sin embargo, “cada vez tenemos una diferencia mayor entre lo que reporta el INEGI como consecuencia de la información que le proporcionan las empresas armadoras que formalmente contribuyen a la transparencia, y lo que corresponde a la cada vez mayor participación que tienen empresas que están comercializando en nuestro país y que no están aportando información”, acotó.

La AMDA y la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz han demandado que las marcas de origen chino transparenten sus operaciones en el país y reporten sus ventas ante el INEGI, que lleva el registro de la venta, producción y exportación de vehículos ligeros.

El INEGI dio a conocer que los datos de noviembre incorporan las cifras de ventas de las marcas chinas Geely y Jetour Soueast, así como su información histórica, la cual afecta los totales de venta reportados previamente.

Esto representa un avance en términos de la integralidad en la información publicada por el INEGI sobre la venta total de vehículos ligeros nuevos por marca.

“Si tomamos la venta total, incluyendo todas las empresas que están participando en el mercado, en lugar de tener apenas un crecimiento marginal del 1 por ciento en lo que ha transcurrido de 2025, el mercado mexicano está creciendo a un ritmo del 4.7 por ciento”, aseguró Rosales.

“Por eso nuestra preocupación de que todos quienes participan en la venta de vehículos nos aporten información”, enfatizó el presidente ejecutivo de la AMDA, que agrupa a más de 2 mil 800 distribuidores de 75 marcas.

Ese es el contexto que rodea la iniciativa presidencial de reforma a la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, actualmente en discusión para su aprobación legislativa, que prevé aumentar los aranceles a los autos fabricados en Asia, siendo China el principal destinatario, hasta el 50 por ciento desde el actual 15 a 20 por ciento.

El dictamen, aprobado por la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad de la Cámara de Diputados, confirma la propuesta de imponer un arancel de 50 por ciento a las importaciones de vehículos ligeros que provengan de países sin tratado comercial con México y que sean realizadas por empresas que no fabrican en el país.

Autopartes y componentes también entran en el paquete arancelario, pero con las modificaciones realizadas al dictamen quedarán con un arancel del 7 al 36 por ciento, en lugar del 10 al 50 por ciento propuesto.

“Esto puede hacer que disminuya el volumen de importaciones por parte de estas empresas, no necesariamente en términos significativos”, anticipa Rosales.

El 51 por ciento de las importaciones de vehículos que provienen de China lo realizan empresas chinas, el restante 49 por ciento lo efectúan armadoras no chinas que fabrican en México y que no pagan aranceles.

Rosales ve “probable que los fabricantes de origen chino que venden en nuestro país tengan que incrementar precios y que con ello disminuya su participación de mercado”.

Pero esto no se dará en los primeros meses en cuanto entre en vigor el nuevo arancel, debido a que la mayor parte de las empresas tiene inventarios, por lo que, probablemente, los incrementos de precios se empezarán a reflejar con mayor claridad en el segundo semestre de 2026.

¿Contendrán la expansión de los autos chinos en el mercado mexicano?