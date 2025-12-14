¿Dónde ‘pegarán’ más? 8 claves para entender los aranceles de México a China y Asía si no eres economista

¿Qué sectores son los más afectados por los aranceles de México a China y países asiáticos? Esto es todo lo que debes saber. (Fotoarte El Financiero / Shutterstock)

México impuso aranceles a China y a otros países asiáticos, luego de que el Congreso de la Unión aprobó la reforma a la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación (LIGIE) que incrementa las tarifas a más de un millar de productos o mercancías que se importan al país.

Tras la aprobación, China reclamó la imposición de aranceles, lo que generó respuestas de la presidenta Claudia Sheinbaum, así como del secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

La mandataria mexicana explicó que las nuevas tarifas “no están dirigidas a China” sino que es para los “países con los que no hay tratados de libre comercio”. Así lo puntualizó en la conferencia ‘mañanera’ del 11 de diciembre.

Ante las quejas de China por los aranceles, Ebrard señaló: “Toda la política mexicana ha sido que, si quieren vender en México, entonces produce aquí. Si quieres importar vehículos a México, lo puedes hacer, pero tienes que exportar, es decir, producir en México y exportar”, dijo en entrevista radiofónica.

Estas son las claves de los aranceles de México a China y países asiáticos.

¿A cuántos productos afectan los aranceles?

La reforma aprobada por diputados y senadores contempla mil 463 fracciones arancelarias de la LIGIE.

Los productos asiáticos que pagarán aranceles provienen de los sectores manufactureros, de consumo y bienes intermedios, aunque de este total, 316 permanecen exentos, mientras que el resto mantiene o incrementa su carga arancelaria.

México estima una recaudación anual cercana a 70 mil millones de pesos por los aranceles a países asiáticos. (Cuartoscuro/Mireya Novo)

¿Qué sectores están involucrados en las tarifas de México a China?

Los ajustes se concentran en 19 industrias consideradas estratégicas, como son los sectores textil, donde se prevén aumentos a 398 fracciones arancelarias, vestido (308), siderúrgico (248), autopartes (141), plásticos (79), calzado (49).

Otros sectores afectados por la medida son:

Papel y cartón (47),

Juguetes (37),

Muebles (28),

Vidrio (25),

Jabón (24),

Aluminio (21),

Electrodomésticos (18),

Productos de marroquinería (18),

Autos ligeros (13),

Motocicletas (8), y

Remolques (1).

Estos sectores representan cerca del 8.3 por ciento del total de las importaciones realizadas por México en 2024.

Países afectados y la sombra de China

La medida no está dirigida a un solo país. Como explicó la presidenta Claudia Sheinbaum. No obstante, sí impacta a las importaciones provenientes de naciones sin tratado comercial con México.

En esa lista de países sin tratado comercial con México están:

China,

Vietnam,

Corea del Sur,

India,

Indonesia,

Tailandia,

Brasil,

Taiwán,

Emiratos Árabes Unidos, y

Sudáfrica.

Más del 75 por ciento de las importaciones sujetas al ajuste se concentra en estos países, según el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP).

Magnitud de los aranceles

Antes de la aprobación de la reforma, 341 fracciones ya pagaban aranceles de 35 por ciento, y 302 tenían tasas de 10 por ciento.

Después de la reforma, las tarifas a productos se elevan. En algunos casos, las tasas alcanzan 35 y hasta 50 por ciento, especialmente en bienes finales como vehículos importados.

¿Cuánto dinero prevé recaudar México con los aranceles a China y países asiáticos?

Encabezada por Marcelo Ebrard, la Secretaría de Economía estima una recaudación anual cercana a 70 mil millones de pesos (unos 3 mil 500 millones de dólares), además de proteger 350 mil empleos, principalmente en manufactura, textil, calzado y automotriz.

Además, incentivar la sustitución de importaciones, aumentar el contenido nacional de las cadenas productivas, así como aprovechar capacidad instalada, que en manufactura ronda el 81 por ciento.

Marcelo Ebrard, secretario de Economía, señaló que los aranceles a China y países asiáticos buscan proteger al empleo. (Stephania Corpi/Bloomberg)

¿Los aranceles tendrán impacto en inflación?

El CEFP estima que el efecto inflacionario de los aranceles a países asiáticos será limitado, la misma estimación que tiene la Secretaría de Economía, toda vez que los bienes afectados tienen baja ponderación en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).

En un escenario extremo, el impacto sería de hasta 0.3 puntos porcentuales, aunque el escenario base apunta a un efecto menor, cercano a 0.2 puntos anuales, por la posibilidad de sustitución de proveedores y producción nacional.

Revisión del T-MEC

Este giro proteccionista de México se produce cuando el país se prepara para la revisión del Tratado de Comercio con Estados Unidos y Canadá, previsto para el próximo año en medio de las amenazas constantes de Donald Trump, presidente de EU, en medio de su agresiva política comercial.

La sombra de China

En un comunicado, el Senado indicó que la ley “busca implementar acciones concretas que permitan una interacción equilibrada del mercado”, para evitar distorsiones económicas que puedan afectar la relocalización de los sectores productivos considerados estratégicos para México, así como la atracción de nuevas empresas e industrias de alto valor agregado.

China expresó su “esperanza” de que México “corrija sus prácticas erróneas de unilateralismo y proteccionismo lo antes posible” para más de mil 400 productos provenientes del gigante asiático y otras naciones de la región.