T-MEC y China, desafíos ‘sobre ruedas’

La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), presidida por Guillermo Rosales Zárate, celebrará hoy el Foro Automotor AMDA 2025, un espacio clave para analizar los retos y oportunidades que enfrenta el sector automotor en un contexto de transformación económica, tecnológica y geopolítica. Entre los temas centrales del evento destacan el impacto de la inteligencia artificial (IA) en la comercialización de vehículos, la perspectiva de producción y demanda automotriz en Norteamérica, y los efectos de la renegociación del T-MEC, que marcará el rumbo del sector hacia 2026.

El foro contará con la participación de líderes clave del sector como Francisco Garza, presidente y director general de General Motors México, Centroamérica y el Caribe, y Lucien Pinto, presidente y director general de Ford Motor Company para la región. Además, expertos como Enrique Quintana, vicepresidente y director general editorial El Financiero, y periodistas como Carlos Puig, María Scherer Ibarra y Salvador Camarena enriquecerán las discusiones con su análisis económico y social.

Uno de los principales desafíos que abordará el foro es la renegociación del T-MEC, que podría redefinir las reglas de origen en la industria automotriz y aumentar la presión sobre los fabricantes para cumplir con estándares más estrictos de integración regional. Esto ocurre en un contexto de creciente competencia global, en el que México enfrenta la influencia de Trump en Estados Unidos y el auge de China como potencia tecnológica y económica. Estos factores exigen a la industria mexicana adaptarse para mantener su posición como líder en exportación de vehículos.

44% de energía renovable en 2030

La industria minera en México busca que el 44 por ciento de la energía utilizada en sus operaciones provenga de fuentes limpias para 2030, consolidando su transición energética. Según el Informe de Sostenibilidad 2025 de la Cámara Minera de México (Camimex), al cierre de 2024, el 36 por ciento de la energía ya provino de fuentes renovables como eólica, solar, hídrica y cogeneración eficiente.

Karen Flores, directora general de Camimex, destacó que el sector ha avanzado gradualmente, con un aumento del 3 por ciento en el uso de energías limpias durante 2024. La energía solar triplicó su generación frente a 2023, la hídrica creció un 25 por ciento y la eólica cuadruplicó su producción desde 2021, consolidando una tendencia hacia tecnologías sostenibles.

Con un plan claro, la industria minera busca reducir su huella de carbono y fortalecer su resiliencia frente a la volatilidad del mercado eléctrico.

Arcos Dorados en México

Arcos Dorados, el mayor franquiciado de McDonald’s en el mundo, celebró la apertura de su restaurante 2 mil 500 en Nuevo León, consolidando a México como uno de sus mercados más estratégicos. Con cerca de 400 sucursales en el país y generando empleo formal para 14 mil mexicanos.

Durante los primeros nueve meses del año, Arcos Dorados reportó ingresos superiores a 3 mil millones de dólares. Además, su estrategia digital ha sido clave, concentrando el 60 por ciento de las transacciones y logrando avances significativos en modernización, con más del 70 por ciento de sus restaurantes renovados. Con 22 nuevas aperturas en la región durante el tercer trimestre, México sigue siendo una pieza clave en los planes de expansión de Arcos Dorados.

Primera piedra para Naúma

El avance de Náutica Residences by Naúma marca un nuevo hito en el mercado inmobiliario del Caribe mexicano. El proyecto, liderado por Moisés Jafif, colocará su primera piedra el próximo 27 de noviembre, dando inicio a la etapa constructiva de su máster plan. Este desarrollo, el primer co-branded residence de la región en alianza con la marca Nautica, refuerza la apuesta por un modelo de vida de lujo con más de 50 amenidades y servicios tipo resort.

Ubicado en Quintana Roo, el complejo inmobiliario se beneficia de la colaboración con GMB y el respaldo global de Authentic Brands Group, lo que refuerza su perfil internacional. Con la expectativa de la próxima Torre 2, el proyecto busca consolidarse como un referente de innovación en un mercado competitivo y en constante crecimiento.