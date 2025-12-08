Aranceles de Sheinbaum a Asia serán menos ‘rudos’; México es más dependiente de China que EU, advierten

Especialistas advierten que los aranceles de México a Asia terminarán provocando un aumento de precio que 'pegará' en las carteras de los consumidores.

Los aranceles de México a Asia que vienen en la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación (LIGIE) llegarán a la Cámara de Diputados esta semana, pero con cambios tras los diálogos entre el Gobierno y la Iniciativa Privada.

De acuerdo con funcionarios, quienes hablaron bajo condición de anonimato, el dictamen incorpora “reducciones y ajustes en diversas fracciones arancelarias” derivadas de las mesas de trabajo realizadas el 26 de noviembre con los sectores manufacturero, automotriz, metalmecánico, textil y de bienes de consumo.

“Sí hay cambios, trae algunas reducciones en algunas fracciones arancelarias, así como otros ajustes”, dijo una de las personas consultadas.

¿Cuánto se votará la reforma para aranceles de México a Asia?

La fuente agregó que el proceso legislativo para aprobar la reforma a la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación avanza con calendario firme.

“El lunes (8 de diciembre) a las 5 pm habrá sesión presencial de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, y se sube a votación el martes 9 de diciembre”, apuntó.

Brenda Ángeles, gerente jurídico de CASADUANA Agencia Aduanal, advirtió que aun cuando la industria presentó argumentos sólidos ante la Comisión de Economía, es poco probable que se reduzca la magnitud de los aranceles propuestos.

“Si bien diversas cámaras y asociaciones expusieron razones por las cuales se vería seriamente afectada su producción y crecimiento, considero que es un tanto complejo que se dé una reducción en la tasa del arancel… uno de los objetivos del gobierno a través del Plan México es la reducción de importaciones de Asia, justamente vía el aumento de aranceles”, afirmó.

Señaló que los sectores con mayor impacto serán autopartes, siderúrgicos, aluminio, plástico y jabones.

¿Aranceles de México a Asia aumentarán los precios en México?

Respecto a las cadenas productivas, anticipó que “de entrada es un aumento de costos que se trasladará al consumidor final, aunado a que el aumento de aranceles pudo no haber sido considerado en el presupuesto de las empresas para 2026, lo que les obligará a replantearse sus planes una vez que se apruebe”.

La especialista agregó que la iniciativa de aranceles de México a Asia está generando un estado de incertidumbre entre los participantes de la cadena de suministro y posibles inversionistas.

“Estamos adoptando la estrategia de Estados Unidos: la imposición de aranceles no solo contra mercancía originaria de China, sino contra cualquier otra de un país con el que México no tenga un tratado”, explicó.

Incluso anticipó que estas medidas podrían continuar. “Es probable que durante los próximos años se sigan dando este tipo de publicaciones para desincentivar las importaciones de Asia, entre otras medidas no arancelarias”.

Jorge Molina Larrondo, consultor en comercio internacional y políticas públicas, advirtió que el incremento arancelario tendrá efectos económicos y políticos contraproducentes.

“Por donde se le vea, es una mala idea que generará repercusiones políticas y económicas. Los aranceles nunca son la solución para propiciar cambios estructurales en la economía y producen mayores distorsiones de mercado, sobre todo cuando el control aduanero del país no es bueno”, afirmó.

Molina destacó que 77 por ciento de las importaciones mexicanas son insumos y bienes intermedios, por lo que elevar los aranceles encarecerá los costos de producción y puede ser un ‘freno’ al crecimiento del PIB.

También alertó que México es especialmente vulnerable frente a un conflicto comercial con China.

“Las importaciones de países con los que no tenemos un TLC representan el 39 por ciento, y de ese porcentaje, 20 puntos provienen de China, país que ya nos dejó saber que habrá una reacción al incremento unilateral de aranceles. México es mucho más dependiente de China que Estados Unidos: Del total importado, Estados Unidos importa el 9 por ciento de China y nosotros, 20 por ciento”, advirtió.