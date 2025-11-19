Diputados convocarán a industriales a consultas sobre aranceles a importaciones de Asia

La Cámara de Diputados abrirá un espacio para consultar con industriales la iniciativa de aranceles a importaciones de Asia. (Foto: Cuartoscuro)

La Cámara de Diputados abrirá un espacio formal de consulta con las principales industrias del país antes de votar la iniciativa presidencial que propone elevar hasta 50 por ciento los aranceles de importación a productos provenientes de Asia.

A través de una comunicación interna, la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad confirmó que el próximo miércoles 26 de noviembre, de 9:30 a 15:30 horas, se llevarán a cabo Mesas de Trabajo en los salones C y D del Edificio G “Cristales”, donde representantes empresariales expondrán impactos, preocupaciones y alternativas ante la reforma a la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación (LIGIE).

“Vamos a abrir un micrositio para el registro de los industriales que quieran venir al Congreso”, confirmó a El Financiero, Miguel Ángel Salim, presidente de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad.

¿De qué tratarán los espacios de consulta en San Lázaro?

Las reuniones abarcarán a tres grandes bloques industriales.

El primero se centrará en manufactura y bienes de consumo, con sectores como electrodomésticos, plástico, vidrio, papel y cartón, muebles y marroquinería.

Posteriormente, participarán industrias de automotriz y metalmecánica, incluyendo autopartes, autos ligeros, motocicletas, remolques, siderurgia y aluminio.

La jornada cerrará con el bloque de textil, moda y productos personales, que integra a los sectores textil, vestido, calzado, juguetes, jabones, perfumes y cosméticos.

Para facilitar el registro de participantes, la Comisión solicitó habilitar un micrositio en la página oficial de la Cámara de Diputados.

En entrevista, el diputado Miguel Ángel Salim, presidente de la Comisión de Economía, confirmó que el dictamen sobre los aranceles será aprobado antes del 15 de diciembre, fecha límite del actual periodo ordinario.