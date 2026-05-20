Esto sabemos de los baños públicos inteligentes que instalaron en calles de CDMX a días del Mundial

El Gobierno de la CDMX todavía no dio fecha de inauguración de los baños públicos inteligentes. (Captura de pantalla)

Como parte de la ‘ajolotización’ de la Ciudad de México, en la capital del país se realizan distintas obras, entre ellas la incorporación de baños públicos inteligentes que ya se hicieron virales a unos días del inicio del Mundial 2026.

Los baños están instalados en distintos puntos de la alcaldía Cuauhtémoc. Uno de ellos es afuera de la estación Sevilla de la Línea 1 del Metro CDMX, sobre avenida Cuauhtémoc y en redes sociales también se mostraron otros sanitarios en los alrededores de la Zona Rosa y afuera de la estación Revolución de la Línea 2.

Dichos sanitarios tienen incorporado el pago con tarjeta y fijan un límite de tiempo máximo de 15 minutos.

Además, de un sistema de limpieza automática. Como parte de las reglas, los niños menores de 10 años deberán pasar acompañados por un adulto.

Esto sabemos de los baños públicos inteligentes en la CDMX

Con el pago del servicio está incorporada el agua, jabón y secado de manos. Sin embargo, los baños no han sido inaugurados todavía y ya fueron vandalizados.

Las autoridades capitalinas no han aclarado cuál será el costo, cuándo serán inaugurados ni cuándo entrarán en uso los baños públicos inteligentes en CDMX.

Otros videos e imágenes en redes sociales muestran las cabinas de los baños que están emplayadas y tampoco tienen algún otro tipo de indicación.

Así va la ‘ajolotización’ de la CDMX

En redes sociales también se viralizó la ‘ajolotización’ de la CDMX como parte de los proyectos de renovación para ‘enchular’ a la capital del país rumbo al Mundial 2026.

Las calles de la ciudad fueron pintadas de color morado, flores y, sobre todo, destacan los ajolotes como símbolo principal.

Un ejemplo de ello es que la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, ‘rebautizó’ al Tren Ligero como ‘El Ajolote’. Dicho sistema de transporte recibió 17 nuevas unidades debido a que será una de las principales vías para llegar al Estadio Ciudad de México.

“Retomamos el símbolo de los ajolotes porque es un animal fascinante, prehistórico, endémico de esta ciudad y que hoy es objeto de investigaciones científicas en distintas partes del mundo. Deberíamos sentirnos orgullosos del ajolote en la Ciudad de México y rescatarlo como un símbolo”, explicó Brugada.

El ajolote también está presente en las placas conmemorativas del Mundial 2026 para los automóviles y cuyo costo es de mil 500 pesos.

“La verdad, cambia por completo el color la vida de las ciudades, creo que le da alegría a la ciudad, la pone bonita y cambia mucho el estado de ánimo”, expresó la presidenta Claudia Sheinbaum como parte de su respaldo a las gestiones de mandataria capitalina.

La presidenta Sheinbaum recordó que los ajolotes son animales endémicos del Valle de México y también se promueve su conservación.