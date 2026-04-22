Placas conmemorativas del Mundial 2026: Costo y dónde podrás tramitarlas

Las Placas del Mundial 2026 tendrán un costo de más de 2 mil pesos y estarán disponibles a finales de abril

Habrá placas conmemorativas con motivo del Mundial 2026, mismas que podrán adquirir los propietarios de vehículos que emplaquen sus unidades privadas en Puebla.

¿Cuánto costarán las placas del Mundial 2026?

El costo de las mismas será de mil 275 pesos y 700 pesos de la tarjeta de circulación, más un costo adicional de 175 pesos por concepto de baja, si el vehículo ya se encuentra en el padrón, es decir, que el costo final es de 2 mil 150 pesos, informó la secretaria de Finanzas, Daniela Pérez Calderón.

Estas nuevas placas estarán disponibles a partir del 28 de abril mediante un esquema de canje voluntario, será una edición limitada de 40 mil juegos: 20 mil en color verde y 20 mil en rojo, podrán tramitarse en oficinas recaudadoras, módulos de atención y Centros Integrales de Servicios (CIS).

El diseño incorpora elementos representativos de la entidad como los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, así como referencias a la talavera, el juego de pelota de Cantona y la arquitectura tradicional de la entidad.

Cumplen con la normativa vigente y cuentan con elementos de seguridad oficiales El programa de canje está abierto tanto para propietarios con registro vigente como para quienes realicen el alta de vehículos usados.

‘Meten gol’ con placas del Mundial 2026

En San Luis Potosí, las placas mundialistas causaron furor entre los automovilistas de toda la entidad; reportes de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, detallaron que ya son 25 mil las matrículas entregadas, y una recaudación de 12.5 millones de pesos.

Son tres modelos conmemorativos del mundial 2026 que se llevará a cabo en México y están disponibles desde el pasado mes de febrero, para vehículos y motociclistas. El costo de recuperación es de 500 pesos.

Al momento solo quedan cinco mil disponibles de un primer lote, aunque no descartan fabricar más, debido a la alta demanda.

El gobernador de esta entidad, Ricardo Gallardo destacó que, a diferencia de las placas gratuitas convencionales, las mundialistas buscan ofrecer un recuerdo a bajo costo.

Es importante mencionar, que el programa de placas gratuitas continúa, y está abierto para quienes no deseen adquirir la versión conmemorativa del mundial 2026.