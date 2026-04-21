FIFA libera más boletos para el Mundial 2026: ¿Cuándo salen a la venta?

FIFA lanza nuevo lote de boletos para el Mundial 2026 (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cuartoscuro, IA Gemini).

FIFA pone en marcha una nueva etapa de venta de boletos para el Mundial 2026, con disponibilidad para los 104 partidos del torneo a través de su plataforma oficial.

El organismo indicó que la asignación se realizará bajo un esquema de orden de solicitud, priorizando la rapidez de acceso ante la alta demanda, y reiteró que su portal es el único canal recomendado para evitar fraudes.

A menos de dos meses del arranque, la venta de boletos para la Copa del Mundo se mantendrá activa de forma continua hasta el partido final, con liberaciones sujetas a inventario.

¿Cuándo salen a la venta los últimos boletos del Mundial 2026?

En un comunicado, informaron que el nuevo lote de entradas estará disponible a partir del miércoles 22 de abril a las 11:00 horas (ET), es decir, a las 9:00 horas del centro de México.

Esta fase forma parte de la venta de última hora de la FIFA, en la que los aficionados podrán acceder a boletos para todos los partidos del torneo, dependiendo de la disponibilidad en tiempo real.

El Estadio Ciudad de México será la sede de la inauguración del Mundial. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM (Edgar Negrete Lira)

¿Cómo comprar boletos del Mundial 2026?

El proceso de compra se realizará exclusivamente en el sitio oficial de la FIFA, donde los usuarios podrán consultar partidos disponibles, elegir categorías y seleccionar asientos mediante un mapa interactivo o la opción automática de “Reservar el mejor asiento”. Para gestionar la alta demanda, el sistema implementa filas virtuales antes de ingresar a la compra.

En esta etapa se ofrecerán entradas en categorías 1, 2 y 3, además de algunas ubicaciones en primera fila. Una vez realizado el pago, la compra se confirma de manera definitiva, sin posibilidad de cambios ni reembolsos.

El organismo también habilitó el Mercado de Intercambio/Reventa oficial dentro del mismo portal, una herramienta que permite a los aficionados vender sus boletos en caso de no asistir, bajo condiciones reguladas para garantizar operaciones seguras. En México, únicamente está disponible el de intercambio.

Para quienes buscan una experiencia distinta, existen paquetes hospitality para el Mundial 2026 que incluyen entradas con ubicaciones preferentes y servicios adicionales durante los partidos.

Precios de boletos del Mundial 2026: de entradas generales a experiencias premium

De acuerdo con The Associated Press, los precios han mostrado variaciones a lo largo de las fases de venta. Las entradas más accesibles partieron desde 140 dólares (alrededor de 2,424 pesos mexicanos), mientras que los boletos para la final han alcanzado los 10,990 dólares (aproximadamente 190,347 pesos) tras ajustes recientes.

La agencia también reportó la incorporación de una nueva categoría de asientos denominada “primera fila”, con tarifas más elevadas, lo que ha generado inconformidad entre algunos aficionados por la reasignación de zonas consideradas premium.

Asimismo, aseguraron que algunos partidos aún registran niveles de venta por debajo de lo previsto, como el enfrentamiento entre Estados Unidos y Paraguay, lo que podría haber incrementado la presión sobre la estrategia de liberación de boletos en esta fase final.

Gianni Infantino es el presidente de la FIFA (Foto: AP). (AP )

Requisitos para viajar al Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá

La FIFA recordó que contar con una entrada no garantiza el acceso a los países anfitriones —México, Estados Unidos y Canadá—, por lo que recomendó iniciar con anticipación los trámites migratorios correspondientes.

En el caso de Estados Unidos, los aficionados podrán acceder a un sistema de citas prioritarias denominado FIFA PASS.