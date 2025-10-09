Asientos premium y comida gourmet: Así es la experiencia ‘Hospitality’ para los partidos del Mundial 2026

¡Ya estamos a menos de un año para el inicio de la Copa del Mundo! El Mundial de 2026 se vive de diferentes formas. Una de ellas, es mediante los paquetes ‘Hospitality’ de FIFA con On Location.

On Location es una empresa especializada en convertir a los eventos deportivos en una auténtica experiencia VIP, con asientos premium, hospitality de primera clase, comida, bebida, suites privadas o compartidas y una oferta de experiencias inmersivas para acompañar el deporte.

Con recorrido en eventos deportivos de primer nivel, como la WWE, Juegos Olímpicos y Paralímpicos, Super Bowl (con Bad Bunny este año) o combates de la UFC, se suman a la Copa del Mundo de la FIFA para operar en los tres países sede en 2026: México, Estados Unidos y Canadá.

En las 16 ciudades de los tres países anfitriones, On Location proveerá de salones que combinan “comodidad y lujo con un acceso extraordinario para ver los partidos” del Mundial 2026.

Durante la experiencia ‘The Treatment’ en la Ciudad de México, la empresa On Location dio una muestra del servicio. “Estamos nerviosos y ansiosos” por el inicio de la Copa del Mundo, dijo Marc Crosas, invitado al evento, en palabras previas a un partido de muestra que comentó para el público asistente.

Miguel Layún, tiburón de ‘Shark Tank’, recordó, a meses del inicio del Mundial, que hay una gran ilusión e hizo hincapié en la importancia de cómo se vive el deporte, pues México será uno de los focos de atención del mundo el próximo año.

¿Cómo es la experiencia ‘Hospitality’ para el Mundial 2026?

Los paquetes Hospitality de la Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo te garantizan acceso al estadio, sino también una experiencia con atención de primer nivel. Principalmente, ofrecen paquetes con asientos premium, gastronomía gourmet, servicio personalizado y espacios exclusivos para convivir antes, durante y después de cada partido.

De este modo, hay asientos de diferentes tipos a las butacas tradicionales en distintos tipos de salas. Algunas, incluso con salas lounge para mayor comodidad para los aficionados.

Servicios Hospitality de On Location para el Mundial 2026.

Algunas de las experiencias incluyen atención personalizada con servicio a tu asiento. También hay paquetes que incluyen transporte y otras comodidades según lo requieras.

Asimismo, se ofrecen paquetes de comidas y bebidas gourmet. De entre los platillos que presentó On Location en ‘The Treatment’, se encuentran:

Flan de coco con salsa de mango (vegano)

Coffee cake de nuez con canela (vegano)

Tarta Banoffee de cajeta y plátano (vegano)

Empanada de flor de calabaza y maíz (vegano)

Tostada de hongos al pastor con piña (vegano y sin gluten)

Chalupita de tartar de cecina a la mexicana (sin gluten)

Panela en salsa verde con potato skins (vegetariano y sin gluten)

Tostadita de pollito de leche al mezcal con mermelada de jamaica (sin gluten)

Shot de atún con aguachile tatemado y tortilla azul (sin gluten)

Tostada de guacamole con chapulines y polvo de chicharrón (sin gluten)

Sopes de pico de gallo y mango (vegetariano y sin gluten)

Servicios Hospitality de On Location para el Mundial 2026.

Asimismo, los paquetes incluyen recuerdos o souvenires, como bufandas, llaveros o gorras, que les sirvan como recuerdos de la experiencia.

Hospitality en el Mundial 2026: ¿Cuáles son los tipos de salas?

Éstas son las distintos tipos de salas y espacios que operan el servicio Hospitality:

Private Suite : Una experiencia privada con entrada preferente, asientos reservados, servicio exclusivo de alimentos y bebidas, y atención personalizada. Ideal para grupos o invitados VIP.

: Una experiencia privada con entrada preferente, asientos reservados, servicio exclusivo de alimentos y bebidas, y atención personalizada. Ideal para grupos o invitados VIP. Pitchside Lounge : Vistas privilegiadas al borde del campo y ambiente sofisticado, pensado para quienes quieren sentir la energía de la cancha.

: Vistas privilegiadas al borde del campo y ambiente sofisticado, pensado para quienes quieren sentir la energía de la cancha. VIP Lounge / Lounge 1930 : Estilo clásico y elegante, con asientos elevados y refrigerios de bienvenida.

: Estilo clásico y elegante, con asientos elevados y refrigerios de bienvenida. Trophy Lounge : Cocina de autor en un espacio refinado con vistas impresionantes al estadio.

: Cocina de autor en un espacio refinado con vistas impresionantes al estadio. Champions Club : Comodidad y ambiente relajado para vivir el fútbol con un toque social.

: Comodidad y ambiente relajado para vivir el fútbol con un toque social. FIFA Pavilion: Un punto de encuentro exclusivo, con la atmósfera perfecta para compartir la pasión por el deporte rey.

¿Cuánto cuestan las entradas ‘Hospitality’ para el Mundial 2026?

Los precios de hospitality varían según el tipo de paquete y el nivel de exclusividad. De acuerdo con la información oficial de FIFA y On Location, los costos estimados son los siguientes:

Single Match (partido individual): desde $32,980 pesos mexicanos. Incluye asientos premium y acceso a áreas VIP.

(partido individual): desde mexicanos. Incluye asientos premium y acceso a áreas VIP. Venue Series : abonos para disfrutar de entre 4 y 9 partidos en un mismo estadio, desde $142,400 pesos mexicanos .

: abonos para disfrutar de entre 4 y 9 partidos en un mismo estadio, desde . Follow My Team : opción para seguir a tu selección durante la fase de grupos (3 partidos + un partido de dieciseisavos), desde $130,950 pesos .

: opción para seguir a tu selección durante la fase de grupos (3 partidos + un partido de dieciseisavos), desde . Además, existen ofertas a medida como Multi-Match Series (de 2 a 8 partidos en distintas sedes, incluyendo selecciones anfitrionas y fases finales) o Platinum Access, la opción más exclusiva que ofrece acceso total a los encuentros más esperados y atención personalizada en todo momento.

¿Cómo comprar paquetes oficiales de Hospitality?

La compra de paquetes hospitality se realiza exclusivamente a través del sitio oficial de la FIFA Hospitality by On Location.El proceso es sencillo:

Elegir la oferta (Single Match, Venue Series, Follow My Team o Private Suite). Seleccionar la categoría de hospitalidad. Configurar y realizar el pago directamente en la plataforma oficial.

En caso de que tengas dudas o necesites más información o algún tipo de servicio especial, puedes llamar a uno de los agentes de ventas oficiales del Mundial 2026.

No se recomienda adquirir entradas a través de revendedores o sitios no oficiales. Solo los paquetes vendidos por On Location garantizan acceso legítimo y los servicios completos de hospitalidad.