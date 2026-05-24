Muere Gabriel Ganley, fisicoculturista e influencer fitness, a los 22 años: Esto sabemos de su fallecimiento

Gabriel Ganley fue un creador de contenido dedicado a temas de la vida fitness. (Foto: ChatGPT)

Gabriel Ganley fue un influencer fitness que murió a los 22 años. El creador de contenido fue encontrado sin vida dentro de su departamento en Sao Paulo por uno de sus amigos.

La noticia de su fallecimiento fue compartida por una de las marcas de suplementos alimenticios para la cual colaboraba en sus publicaciones en redes sociales.

“Hoy el dolor es más fuerte, con gran tristeza despedimos Gabriel, quien vivió intensamente y con quien tuvimos momentos históricos e inolvidables. Hoy hemos perdido mucho más que un atleta talentoso y dedicado, perdimos a un influencer fitness que inspiró a miles de jóvenes con su energía, disciplina y autenticidad”.

¿Qué sabemos de la muerte de Gabriel Ganley?

Gabriel Ganley fue encontrado muerto dentro de su departamento en Sao Paulo, Brasil, por un amigo del creador de contenido. De acuerdo con las autoridades locales, se abrió una investigación para investigar el caso como sospechoso, informó el diario Metrópoles.

En la escena no se encontraron indicios de violencia en contra de Ganley, pero se realizaron las investigaciones preliminares antes de llevarse el cuerpo.

El creador de contenido compartió en un video posteado en su cuenta de YouTube que se encontraba en un tratamiento con medicamentos relacionados con la sensibilidad de la insulina y para controlar los niveles de glucosa en la sangre, pero no mencionó nada acerca de padecer diabetes.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de Brasil, los primeros informes indicaron que la causa de muerte del fisicoculturista fue la hipoglucemia.

¿Qué es la hipoglucemia?

La hipoglucemia es una condición médica que ocurre cuando los niveles de glucosa en la sangre disminuyen por debajo de lo normal. De acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos (MedlinePlus), esta condición puede provocar síntomas como

Ansiedad

Confusión

Debilidad

Mareos

Sudoración

Temblores

En casos graves ocurre la pérdida del conocimiento

Generalmente, la hipoglucemia se relaciona con personas que padecen diabetes y utilizan medicamentos para controlar la glucosa, aunque también puede presentarse por ayunos prolongados, ejercicio intenso, consumo de alcohol o ciertos tratamientos médicos.

Especialistas señalan que, cuando la glucosa baja demasiado, el cuerpo deja de recibir la energía necesaria para que órganos como el cerebro funcionen correctamente, por lo que es importante recibir atención médica inmediata si aparecen síntomas severos.

¿Quién fue Gabriel Ganley?

Gabriel Ganley comenzó con las rutinas de ejercicio desde que era un niño, y dentro de sus redes sociales quedó registro de ello en sus primeras publicaciones. Poco a poco aumentaba el número de seguidores que, según los comentarios, se inspiraron en su estilo de vida “saludable”.

Con 1,5 millones de seguidores en Instagram, Gabriel Ganley se hizo famoso por mostrar sus actividades en el gym y por orientar a personas dentro de la práctica del deporte de manera cotidiana. De acuerdo con sus posts, participó en diferentes concursos de fisicoculturismo, para los cuales se preparaba de manera intensiva y el proceso lo subía en su cuenta de Instagram, y en ocasiones en videos de YouTube.

Era conocido como Bbzinho y una de sus más grandes colaboraciones fue para la marca Integral Medica, que surgió en 1983 y se dedica a la creación y venta de suplementos alimenticios como proteína en polvo, incentivar al consumo de creatina en polvo y más.

Aunque no hacía énfasis en su dieta, en sus videos se le veía comer ensaladas a base de lechuga, proteína animal, especialmente pescado, el cual acompañaba con brócoli, espárragos y pepino.