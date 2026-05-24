‘Superaremos la prueba’: Esto sabemos del estado de salud de Marcovich, ex de Caifanes, que está en coma

Alejandro Marcovich está en coma luego de su hospitalización a consecuencia de un ACV que presentó el pasado 19 de mayo y desde entonces surgieron rumores de su muerte y de temas relacionados con su salud, pero, ¿cómo se encuentra el exintegrante de Caifanes?

“Lamentamos informarles que el pasado martes, el músico Alejandro Marcovich fue trasladado de urgencia al hospital. Se encuentra en coma (...) Esta en buenas especialistas, junto a su esposa y sus dos hijos”, se lee en el comunicado.

De acuerdo con el mensaje, el arreglista no va a presentarse a los próximos conciertos programados que tenía en su agenda.

Alejandro Marcovich está en coma, se encuentrra en terapia intensiva. (Foto: Cuartoscuro]

¿Cuál es el estado de salud de Alejandro Marcovich?

La familia de Alejandro Marcovich informó que se encontraba en coma dentro del área de terapia intensiva pronóstico reservado, pero otros amigos del músico también hablaron acerca del tema.

El primero de ellos fue Gabriel Siqueros, integrante de Los Amantes de Lola, quien se refirió al ex de Caifanes en una transmisión en vivo.

“Están circulando muchas estupideces, Alejandro en efecto está delicado, pero está vivo (...) Creo que deberíamos estar más enfocados en pensar en su salud y desear que mejore. Los invito con todo su amor y su buena vibra, piensen en que Alejandro se pueda recuperar pronto”.

Saúl Hernández, vocalista de Caifanes, envió un mensaje de apoyo durante el último concierto de la banda en Guanajuato el pasado 23 de mayo.

“Queremos aprovechar, en nombre de todo el grupo, mandarle un abrazo muy cariñoso, con mucho amor y mucha luz, todo lo mejor para Marcovich. Tuvo un problema y le deseamos con todo amor y con todo corazón que se recupere pronto”.

La última actualización acerca del guitarrista es que continúa en estado de coma, en terapia intensiva, pero se desconoce si ha tenido algún tipo de mejoría o recuperación.

“Queremos agradecer de corazón todas las muestras de cariño, buenos deseos y oraciones que le han hecho llegar a mi papá. Nos llena de emoción saber que es tan querido por amigos, colegas y su público. Él los quiere muchísimo (...) Estamos seguros que toda esta energía tan bonita que le está llegando le dará fuerza, superaremos esta prueba tan difícil”, escribió en un post de Instagram.

¿Qué le pasó a Alejandro Marcovich?

El término derrame cerebral suele utilizarse para hablar de un accidente cerebrovascular, una condición que ocurre cuando se interrumpe el flujo sanguíneo hacia una parte del cerebro, impidiendo que reciba oxígeno y nutrientes.

De acuerdo con MedlinePlus, esto puede provocar daño grave en cuestión de minutos. Existen dos tipos principales: el isquémico, causado por un coágulo, y el hemorrágico, que ocurre cuando un vaso sanguíneo se rompe y provoca sangrado.

Entre los factores de riesgo se encuentran la presión arterial alta, diabetes, tabaquismo, colesterol elevado y enfermedades cardiacas. Además, los síntomas suelen aparecer de forma repentina, como dificultad para hablar, pérdida del equilibrio, debilidad en una parte del cuerpo o dolor de cabeza intenso, informaron los CDC.

La institución médica señala que recibir atención inmediata resulta fundamental para mejorar las posibilidades de recuperación.

Alejandro Marcovich continúa hospitalizado. (Foto: Cuartoscuro)

¿Qué se sabe de la salida de Alejandro Marcovich de Caifanes?

Alejandro Marcovich fue uno de los músicos más representativos en la historia de Caifanes y participó en algunos de los discos más importantes de la agrupación; sin embargo, su salida de la banda estuvo rodeada de diferencias internas.

Aunque nunca se reveló un motivo único sobre la ruptura, con el paso del tiempo tanto Marcovich como otros integrantes señalaron desacuerdos personales y creativos que terminaron afectando la relación dentro del grupo.

Tras dejar Caifanes, el guitarrista continuó en proyectos como solista y colaboró con distintos músicos de la escena del rock mexicano, mientras que la banda siguió con reuniones y giras años después.

Pese a las diferencias, seguidores de la banda consideran a Marcovich como una pieza clave en el sonido que marcó una etapa importante del rock en español.

Las canciones más destacadas donde participó Marcovich son: