Caifanes critica a Isabel Díaz Ayuso: ‘Declaraciones ignorantes, hasta Hernán Cortés se va a sentir ofendido’

Más de 23 mil asistentes acudieron al concierto de Caifanes, donde la agrupación abordó temas políticos y sociales. (Fotos: Cuartoscuro.com).

¡Súbanle a Caifanes! Saúl Hernández, vocalista de la banda mexicana, dedicó un mensaje a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la región de Madrid (España), quien en días pasados hizo cuestionables comentarios sobre la Conquista tras su visita a México.

“Las declaraciones extrañas, pendejas y muy ignorantes con las que hasta el mismo Hernán Cortés se va a sentir ofendido”, expresó Saúl Hernández ante 23 mil personas durante un concierto en Palacio de los Deportes este fin de semana.

Más adelante, el intérprete de ‘Afuera’ agregó en un clip que se volvió popular en redes sociales: “Le vamos a decir señora Isabel que México está trabajando para dejar de ser lo que somos y regresar a lo que fuimos; señora Isabel, ante sus estupideces, nuestra indiferencia”.

La agrupación interpretó temas como ‘Viento’, ‘Mátenme porque me muero’ y ‘Antes de que nos olviden’, durante la cual pidió “no más mujeres asesinadas” y expresó solidaridad con las madres buscadoras.

La presentación formó parte de una gira con fechas recientes en ciudades como Barcelona, Madrid y Londres, además de múltiples conciertos en México y Estados Unidos. La agrupación también tiene programados shows en el Auditorio Nacional y el Estadio GNP Seguros.

Caifanes lanzó críticas contra Isabel Díaz Ayuso durante su concierto en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México. (Foto: Archivo / Cuartoscuro.com). (Gabriel Larios)

¿Qué dijo Isabel Díaz Ayuso sobre México?

La controversia comenzó tras una serie de declaraciones de Isabel Díaz Ayuso durante su visita institucional a México y posteriormente en la Asamblea de Madrid.

La mandataria afirmó que “México no existió hasta que llegaron los españoles” y acusó a sectores de izquierda en España y México de “retorcer la Historia de España en México”.

También hizo referencia al mestizaje: “Pregúntenle (a Claudia Sheinbaum) cuál es el pasado de México antes de que nos uniéramos en mestizaje”, dijo en alusión a un tzompantli, un muro de cráneos excavado en Ciudad de México.

Díaz Ayuso sostuvo además que existe una narrativa basada en “mentiras” y “agravios” respecto a la relación histórica entre España y México.

En otra entrevista aseguró que hubo un “clima de boicot” durante su visita al país y responsabilizó tanto al gobierno mexicano encabezado por Claudia Sheinbaum como al presidente español Pedro Sánchez.

En medio de la polémica, José Manuel Albares, ministro español de Exteriores, defendió que las relaciones entre España y México atraviesan “un momento realmente excelente” y criticó a quienes “frivolizan” con la política exterior.

El funcionario también consideró “extraordinariamente positivo” que el rey Felipe VI viaje a México para asistir al partido entre España y Uruguay en el Mundial de 2026.

Saúl Hernández reaccionó desde el escenario a las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso sobre México y la Conquista española. (Foto: Cuartoscuro). (Graciela López Herrera)

Arcángel asegura que España no debe disculparse por la Conquista

El debate sobre la Conquista y la relación entre España y América Latina también alcanzó recientemente al reguetonero Arcángel.

Durante un concierto de su gira La 8va Maravilla World Tour – 20 Aniversario en el Movistar Arena, el cantante estadounidense, quien creció en Puerto Rico, rechazó la idea de que España debe pedir disculpas por la colonización.

“Los cabrones que se pasan diciendo por ahí que España le debe una disculpa a América. Cabrón, ¿y esa estupidez, cabrón? ¿En qué mundo tú vives?”, expresó el músico.

El intérprete también defendió la influencia española en América Latina y mencionó la construcción de escuelas, calles e iglesias durante la época colonial.

Otra de las frases que generó reacciones en redes sociales fue: “Nosotros éramos indios. Llegó esta gente y nos pusieron a hablar y a valer”.

Arcángel reiteró durante el concierto que se siente orgulloso del idioma español y de la herencia cultural compartida: “España no tiene que pedirle disculpas a nadie”.

Con información de EFE.