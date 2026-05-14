Diputados ‘tunden’ a Isabel Díaz Ayuso por viaje a México: ‘Es la reina de la mentira compulsiva’

Sin pruebas, la ultraconservadora Isabel Díaz Ayuso acusó al Gobierno de México de boicotear su gira por nuestro país.

Diputados de la Asamblea Regional de Madrid dieron un ‘repaso’ a Isabel Díaz Ayuso por su viaje a México, en el que acusó al Gobierno de un supuesto boicot contra sus actividades.

“Usted se fue a México con la única agenda de coronarse como reina de la internacional ultra y ha vuelto coronada como reina de la mentira compulsiva. Señora Ayuso, la ha desmentido el Gobierno de México, la empresa organizadora por no hablar del ridículo que ha hecho dándose un tour por medios afines”, acusó María del Mar Espinar Mesa-Moles, diputada del PSOE.

Durante la recta final de su gira, Díaz Ayuso acusó al Gobierno de Sheinbaum de presionar a las organizadores de un festival para cancelar su participación. Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, le contestó y dijo que en “México se vive en total libertad”.

Grupo Xcaret, sitio donde se iban a realizar los Premios Platino, también negó que la presidenta Sheinbaum los presionó para retirar la invitación a Isabel Díaz Ayuso.

Manuela Bergerot, del partido Más Madrid, siguió la ‘tiradera’ contra Isabel Díaz Ayuso y la acusó de pasar varios días de vacaciones en la Riviera Maya en lugar de regresar a su trabajo. “Para venir de la playa, la veo muy enfadada”.

“Quiso ir a México a humillar a los mexicanos, reinvindicado a un conquistador que aniquiló a sus ancestros, y la única humillada fue usted. Quiso convertirse en la diva de la derecha internacional y se ha convertido en un activo tóxico para los que la invitaron a México”, le recriminó

Entre los funcionarios mexicanos con los que Díaz Ayuso se reunió en México estuvieron Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc, y Maru Campos, gobernadora señalada por el caso de agentes de la CIA en Chihuahua.

‘México no existió hasta que llegaron los españoles’

Esa fue la afirmación de la presidenta de regional de Madrid, quien también acusó a la izquierda española y mexicana de estar “retorciendo la Historia de España en México”.

En una intervención en el pleno de la Asamblea regional de Madrid, contestó a las críticas de la oposición a su viaje, que canceló denunciando un “clima de boicot” del que acusó a Sheinbaum, y del que ha responsabilizado igualmente al jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez.

“Pregúntenle (a la presidenta mexicana) cuál es el pasado de México antes de que nos uniéramos en mestizaje”, dijo la jefa del Ejecutivo regional madrileño en alusión a un ‘tzompantli’ o muro de cráneos maya que se excavó en Ciudad de México.

Díaz Ayuso consideró que “a lo mejor habrá que empezar a pedir disculpas por tanta mentira y por tanto agravio para vivir de la pobreza, que es lo que hace siempre el comunismo”, para que la gente “esté podrida” y solo albergue “desconfianza” y “emociones negativas”, y no tenga “ni fe, ni nación, ni historia, ni familia ni propiedad”.

Este mismo jueves, en una entrevista en EsRadio, había afirmado que el Gobierno español “promovió” un “boicot” a su viaje institucional a México y que Sheinbaum recibió “desde España” la orden de “Reviéntale el viaje”.

Con información de EFE