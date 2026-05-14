Brote de norovirus en crucero que zarpó de EU: Confirman 100 casos y aislan a 1,700 por muerte de viajero

El crucero 'Ambition', que llegó a Burdeos procedente de Florida, Estados Unidos, informó el fallecimiento de un hombre por norovirus. (Foto: https://www.cruisemapper.com/)

Cerca de mil 700 personas permanecen confinadas por norovirus a bordo de un crucero en Burdeos (suroeste) tras la muerte de un pasajero y la aparición de decenas de casos con síntomas de gastroenteritis “aguda”, que no tienen relación alguna con el hantavirus del MV Hondius, informaron fuentes sanitarias francesas.

El crucero ‘Ambition’, que llegó a Burdeos procedente de las Islas Shetland tras hacer escala en Belfast (Irlanda del Norte), Liverpool (Reino Unido) y Brest (noroeste de Francia), informó a la autoridad portuaria de la ciudad francesa, al dar parte del fallecimiento de un hombre por gastroenteritis, un británico mayor de 90 años, señaló la Agencia Regional de Salud de Nueva Aquitania en un comunicado, confirmando la información adelantada por el diario regional Sudouest.

“No hay motivo para vincular este brote a bordo de un crucero procedente de Belfast y Liverpool con los casos de hantavirus detectados en el MV Hondius”, subrayaron las autoridades sanitarias.

Al menos una cincuentena de personas han presentado vómitos y diarrea, mientras se realizan pruebas para determinar el origen del contagio.

Estos pasajeros fueron atendidos de inmediato por el médico del barco y aislados en sus camarotes, mientras que esta mañana un equipo médico francés subió a bordo para evaluar la situación sanitaria y tomar muestras, que están siendo analizadas para “identificar con precisión el patógeno responsable, evaluar los riesgos de transmisión y tomar las medidas adecuadas”, dijeron.

Las autoridades, que esperan los resultados de las pruebas hoy mismo, investigan una posible intoxicación alimentaria y han descartado, por el momento, la presencia de norovirus en los análisis iniciales, a la espera de nuevos resultados en el hospital de Burdeos.

¿Cuántos casos hay confirmados de norovirus en crucero Ambition?

Más de 100 personas están enfermas con un norovirus, un virus que causa gastroenteritis aguda, a bordo de un crucero que zarpó de Florida, Estados Unidos, la semana pasada y atracará de nuevo en el estado en los próximos días.

102 pasajeros y 13 miembros de la tripulación del crucero Caribbean Princess, que se encuentra navegando cerca a las Bahamas, han reportado estar enfermos con el virus, que produce vómito y diarrea, según señalaron los Centros para el Control de la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) en un comunicado.

Para contener el brote, el personal del bote aumentó la “limpieza y desinfección”, aisló a las personas infectadas y consultó con las autoridades sanitarias sobre los procedimientos de “limpieza” y para reportar los casos, según detalló el escrito.

El crucero tiene programado llegar a Puerto Cañaveral, a las afueras de Orlando, el próximo 11 de mayo, de acuerdo con el portal de seguimiento de cruceros CruiseMapper.

En el buque van un total de 3 mil 116 pasajeros, por lo que el brote actual afecta un 3 por ciento de los viajeros.

El norovirus es la principal causa de brotes de diarrea y vómitos en Estados Unidos, según los CDC. Puede propagarse mediante el contacto directo con otras personas, el consumo de alimentos y bebidas contaminados con el virus, y al tocar superficies contaminadas.