¡Con Shakira, Madonna y BTS! Así será el show de medio tiempo en la final del Mundial 2026

El medio tiempo se realizará el próximo domingo 19 de julio, día en el que se celebrará la final en el Estadio Nueva York Nueva Jersey. (Foto: Shutterstock / EFE / Cuartoscuro)

¡La cuenta regresiva para el inicio del Mundial 2026 ya comenzó! El evento de la FIFA no solo es especial por las 48 selecciones que participarán, sino también porque contará con un espectáculo de medio tiempo, un hecho sin precedentes en la historia de la Copa del Mundo.

Y dada la relevancia de esta primera edición con ‘halftime show’, fueron invitados artistas de fama internacional: Shakira, los siete integrantes de BTS y Madonna, en una presentación que combinará pop con ritmos latinos.

El evento está curado por Chris Martin, vocalista de Coldplay, quien se encargó especialmente de seleccionar a los artistas que subirán al escenario durante la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Shakira es una de las invitadas al show de medio tiempo del Mundial 2026. (Foto: Cuartoscuro).

La noticia sobre la incorporación de BTS, Shakira y Madonna al espectáculo fue anunciada por el propio intérprete de ‘Viva la Vida’, en un video compartido por la FIFA; sin embargo, Chris Martin únicamente aparece como el encargado de la organización del evento.

¿Cuándo es el show de medio tiempo del Mundial 2026?

Tal como había adelantado Gianni Infantino, presidente de la FIFA, el espectáculo de medio tiempo está planeado para realizarse en el partido más importante del Mundial 2026: la final, que se celebrará el próximo 19 de julio.

La incorporación de un show de medio tiempo, característico del deporte estadounidense, provocará que el descanso de la final dure más de los 15 minutos reglamentarios establecidos por el futbol.

Así ocurrió el año pasado durante el Mundial de Clubes de la FIFA, donde J Balvin, la rapera Doja Cat y la cantante nigeriana Tems actuaron en un ‘halftime show’ durante la final que enfrentó al PSG y al Chelsea. En aquella ocasión, el descanso se extendió hasta los 25 minutos, en lo que fue considerado una prueba rumbo al Mundial de 2026.

¿En dónde se realizará el show de medio tiempo del Mundial 2026?

La final del Mundial 2026 ya tiene sede. El partido más importante de la justa deportiva se realizará en el Estadio Nueva York Nueva Jersey, un recinto con capacidad para 82 mil 500 personas.

La presencia de Shakira, la cantante colombiana, no resulta extraña. La barranquillera ha interpretado éxitos mundialistas como ‘Waka Waka’ (Esto es África), tema oficial de Sudáfrica 2010; además, la semana pasada lanzó ‘Dai Dai’, canción oficial de la FIFA.

Además de confirmar la participación de la intérprete de ‘Hips Don’t Lie’, Madonna y BTS, Chris Martin explicó que el dinero recaudado durante el espectáculo de medio tiempo de la FIFA será destinado a una causa benéfica.

BTS estará en el espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial 2026. (Foto: Shutterstock)

“El espectáculo recaudará dinero para el Fondo de Educación Global Citizen de la FIFA, mejorando el acceso a una educación de calidad y al futbol para niños de todo el mundo”, escribió junto al video compartido en las redes sociales de Coldplay.

Además del show de la final, la FIFA también anunció que tiene planeadas tres ceremonias de inauguración para el Mundial 2026 en las diferentes sedes: México, Canadá y Estados Unidos.

Las inauguraciones contarán con la participación de artistas de distintos géneros musicales; entre ellos destacan nombres como J Balvin, Alejandro Fernández, Katy Perry, Anitta, Lisa de Blackpink, Maná, Belinda y Los Ángeles Azules.

Con información de EFE.