‘Waka Waka’ de Shakira: El origen de la icónica canción del Mundial de Sudáfrica 2010

Ya conocemos la canción oficial de la Copa Mundial de Futbol Qatar 2022, que se celebrará del 21 de noviembre al 18 de diciembre, luego de que la FIFA anunciara previo a su sorteo de grupos el tema Hayya Hayya (Better Together), o ‘mejor juntos’ en español, que es interpretado por Trinidad Cardona, Davido y Aisha, como el himno del próximo torneo en el país de Medio Oriente.

“Esta canción, que reúne voces de todo el continente americano, África y Oriente Medio, simboliza cómo la música y el fútbol pueden unir al mundo”, dijo Kay Madati, directora comercial de la FIFA, por medio de un comunicado.

De inmediato usuarios en las redes sociales recordaron Waka Waka, de la colombiana Shakira, como uno de los estribillos más pegadizos en la historia de los mundiales, incluso sobre Ricky Martin y su famosa La copa de la vida, para Francia 1998. La nostalgia no se hizo esperar para aquellos que vieron a España convertirse en la selección campeona del mundo hace 12 años.

‘Waka Waka’ en Sudáfrica 2010

La canción fue muy popular, ya que desde su lanzamiento el 28 de abril de 2010 logró colocarse con más de 15 millones de copias vendidas alrededor del mundo. El tema, que combina ritmos afro-colombianos, se integró en el noveno álbum de estudio de la colombiana, Sale el sol.

Waka Waka también cambió la vida de Shakira ya que su interacción con el futbolista del Barcelona, Gerard Piqué, se dio luego de sus acercamientos a raíz del videoclip, en donde también aparecen Lionel Messi, Dani Alves, Rafael Márquez Álvarez y Carlos Kameni. Shakira interpretó en vivo este himno en el concierto de apertura del mundial, el 10 de junio.

La historia de ‘Waka Waka’

Pese a su éxito, el tema no se salvó de algunas polémicas como el supuesto plagio a El negro no puede, escrita por Wilfrido Vargas e interpretada por el grupo Las Chicas del Can. Sin embargo, fue el propio rey del merengue quien desestimó una posible demanda.

En 1986, el grupo camerunés Golden Sound quiso criticar la actitud de las Fuerzas Armadas de su país ante el poder colonizador del extranjero, por lo que hicieron popular un cántico al que llamaron Zangalewa. Es por ello que su nombre se incluyó entre los autores, ya que fue inspiración para Shakira.