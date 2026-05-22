Alcaldesa de Iztapalapa justifica fugas de agua; afirma que la alcaldía recibe más agua

Se registró una fuerte fuga de agua que derivó en un mega socavón en la colonia Ampliación Los Reyes de la alcaldía Iztapalapa, el pasado 13 de mayo.

Aleida Alavez Ruiz, alcaldesa de Iztapalapa, señaló este viernes que hay más fugas de agua debido a que la alcaldía recibe más líquido que antes y aseguró que ya se trabaja con el gobierno capitalino y el federal para trabajar en favor del suministro de agua en la Ciudad de México.

“Es muy importante decir que hemos tenido más agua en Iztapalapa en el último año y también por eso se producen más fugas. Sí nos han entregado más agua y hay que reconocerlo, aunque los pozos de extracción con los que contamos ya tampoco están rindiendo lo que esperaríamos”, destacó Alavez en su comparecencia este viernes ante el Congreso de la Ciudad de México.

Apenas el 13 de mayo, una megafuga de agua en Iztapalapa causó inundaciones cuando se rompió una tubería de 48 pulgadas en la zona de Los Reyes Culhuacán.

La fuga de agua en el cruce de avenida Tláhuac y calle 5 de Mayo causó una fuerte corriente que descendía por varias cuadras. El agua cubrió los carriles vehiculares, banquetas e incluso el acceso de algunos comercios de la zona. Hubo algunas viviendas afectadas.

Lo que ocurrió fue la ruptura de una línea de agua potable que abastece al tanque Cerro de la Estrella, según indicó la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA). Debido al desperdicio del líquido, la autoridad llevó a cabo la entrega de garrafones de Agua Bienestar y pipas en la zona.

En semanas recientes, también hubo fugas de agua en otras alcaldías de la CDMX. El 14 de abril, miles de litros de agua se derramaron en la Álvaro Obregón, en la colonia Torres de Potreto; y el 15 de mayo, hubo otro incidente en el acueducto San Francisco Tlalnepantla, en Xochimilco. La megafuga de Xochimilco, que fue reparada, no resistió la presión del agua y volvió a activarse el 19 de mayo.

¿Qué dijo la alcaldesa de Iztapalapa sobre la megafuga de agua?

En la comparecencia ante el Congreso de la CDMX, la alcaldesa Aleida Alavez dijo que la alcaldía Iztapalapa recibe más agua y por ello ha habido más fugas.

En tanto, reconoció que hay pozos de extracción que ya no rinden igual: “De los pozos se obtenían 2 mil 300 litros por segundo, pero ahorita estamos obteniendo mil 900 litros, va a la baja y cada vez con menor calidad el agua”, afirmó.

Además, recordó que la presidenta Claudia Sheinbaum lleva a cabo el plan de oriente del Valle de México, proyecto con el cual habrá un suministro aledaño a la alcaldía Iztapalapa.

“Por eso haremos una inversión muy significativa en todo lo que sea el reforzamiento de la red hidráulica para evitar que se nos colapse la tubería ahora que llegue más agua, porque va a llegar, y eso también se lo tenemos que decir a la población, no se preocupen. No hemos tenido problemas en abasto ni los tendremos porque estamos de la mano con el gobierno de la ciudad y con el gobierno federal para lograr este abastecimiento constante de agua a nuestra alcaldía”, aseguró en su participación.