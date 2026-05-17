Inicia reducción de suministro de agua en CDMX y Edomex: ¿Cuál es el nivel de las presas del Cutzamala?

El Sistema Cutzamala perdió casi un 30 por ciento de su almacenamiento entre noviembre del año pasado y lo que va de mayo.

¿El chorro de agua de tu casa está más débil este domingo? Recuerda que las autoridades redujeron el suministro de agua del Sistema Cutzamala en la Ciudad de México y el Estado de México este 17 de mayo.

Citlalli Peraza Camacho, directora general del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM) mencionó que el suministro promedio de los últimos días tendría que reducirse para “cuidar el almacenamiento” de agua.

¿Esto significa que hay sequía o que te quedarás sin agua? Estos son algunos de los puntos clave sobre el suministro del Sistema Cutzamala, que abastece de agua a una de cada cuatro casas en la Ciudad de México y el Estado de México.

Sistema Cutzamala: ¿Cuál es el nivel de almacenamiento de sus presas?

A corte del 14 de mayo, el nivel de almacenamiento de las presas del Sistema Cutzamala es del 69.79 por ciento sumando sus tres presas, es decir, unos 546 millones 146 mil metros cúbicos.

Presa por presa, este es el nivel de almacenamiento:

Presa Villa Victoria : 66.12 por ciento, con 122 millones 809 mil metros cúbicos.

: 66.12 por ciento, con 122 millones 809 mil metros cúbicos. Presa Valle de Bravo : 79.74 por ciento, con 314 millones 497 mil metros cúbicos.

: 79.74 por ciento, con 314 millones 497 mil metros cúbicos. Presa El Bosque: 53.77 por ciento, con 108 millones 840 mil metros cúbicos.

Aunque todas las presas están a más de la mitad, un dato importante es que a inicios de noviembre del año pasado el almacenamiento total del Cutzamala era del 97 por ciento, por lo que en medio año ha caído casi un 30 por ciento.

¿Por qué redujeron el suministro de agua del Sistema Cutzamala?

El envío de agua del Sistema Cutzamala a la Ciudad de México y el Estado de México se reducirá como parte de las acciones para cuidar los niveles de almacenamiento de cara al inicio de la temporada de lluvias.

Esto no significa que hayan cortes de agua en CDMX, sino que bajará la cantidad de suministro, que hasta el viernes 15 de mayo era de 16 metros cúbicos por segundo.

Aunque la reducción del suministro está en marcha, es posible que con el Mundial de 2026, si aumenta la demanda, se agregue más agua al caudal.

¿Recibes agua del Sistema Cutzamala? Así puedes saberlo

¿Te afecta el recorte al suministro de agua del Sistema Cutzamala? Si vives en la Ciudad de México, existe una plataforma para saber si el agua que recibes en tu casa viene de ahí o de los pozos.

Para utilizarla, sigue estos pasos: