(FOTOS) Pasajeros rompen ventana en Tren Suburbano al AIFA tras quedar atrapados más de una hora

Pasajeros quedan encerrados en Tren Suburbano al AIFA y buscan aire al romper ventanas. (Cuartoscuro)

¡Próxima estación: desesperación! A menos de un mes del inicio de operaciones de la extensión del Tren Suburbano de Buenavista hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), el sistema registró otra falla por falta de suministro eléctrico la noche del viernes 15 de mayo.

Cientos de usuarios quedaron varados y sin iluminación durante más de una hora dentro del tren. El convoy permaneció detenido entre las estaciones Tlalnepantla y Fortuna, situación que provocó incertidumbre entre los pasajeros.

La interrupción eléctrica también dejó fuera de operación el sistema de aire acondicionado, lo que elevó la temperatura al interior de los vagones.

Algunos usuarios, desesperados, aseguraron que tenían dificultades para respirar por el sofocamiento. Minutos después, la situación escaló cuando varios pasajeros rompieron una ventana del tren para permitir el ingreso de aire mientras esperaban la reanudación del servicio.

A través de redes sociales, pasajeros difundieron videos del momento en que personal del sistema les notificó sobre la falla eléctrica y la necesidad de permanecer dentro de la unidad.

Después del prolongado encierro, las autoridades desalojaron a los usuarios del convoy. Hasta el momento, no informaron si alguna persona recibió sanciones por los daños ocasionados al tren.

Mientras tanto, cientos de pasajeros que regresaban de la Ciudad de México abandonaron las instalaciones para buscar otras alternativas de transporte.

Por su parte, autoridades del Tren Suburbano confirmaron el percance en redes sociales durante la noche del viernes y reconocieron retrasos en la operación.

La mañana de este sábado 16 de mayo, operadores del servicio emitieron un comunicado para informar que las fallas quedaron reparadas y que el servicio opera con normalidad hasta el AIFA.

Tren al AIFA acumula críticas y fallas

Durante el primer fin de semana de operaciones del Tren Suburbano hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, usuarios reportaron retrasos y saturación en el servicio.

Los inconformes señalaron trayectos de hasta dos horas para trasladarse de una terminal a otra, además de largos tiempos de espera.

El pasado 1 de mayo, alrededor de las 9:30 horas, ocurrió otra falla eléctrica en un tren con dirección al AIFA. El servicio quedó suspendido durante aproximadamente 30 minutos.

El bloqueo de vías también generó afectaciones para el tren con dirección a Cuautitlán Izcalli.

Hasta ahora, autoridades federales no emiten una postura sobre las constantes quejas de usuarios, pese a que este transporte representa una de las principales alternativas para agilizar los traslados al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.