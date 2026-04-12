Tren Suburbano al AIFA, ‘a unos días de abrir’: ¿Qué sabemos de la inauguración y cómo será su servicio?

El Tren Suburbano está a pocos días de abrir su ramal de Lechería al AIFA.

El Tren Suburbano al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) está “a unos días de abrir su servicio al público”, según confirmó Andrés Lajous, director general de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado.

El funcionario, exsecretario de Movilidad de la Ciudad de México, confirmó que en cuestión de días los pasajeros podrán utilizar el servicio que va de Buenavista, en la alcaldía Cuauhtémoc, al aeropuerto de Santa Lucía, en un tramo de 40 minutos de recorrido aproximadamente.

Su mensaje en redes sociales vino luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum pospusiera la inauguración del Tren Suburbano, que estaba previsto que abriera antes de Semana Santa.

¿Qué sabemos de la inauguración del Tren Suburbano al AIFA?

Andrés Lajous informó el sábado 11 de abril que junto con el equipo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Banobras y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), hicieron un recorrido por el Tren Suburbano para inspeccionar las estaciones del ramal que va de Lechería, en los límites de Tultitlán y Cuautitlán Izcalli, al AIFA.

En un video que posteó en sus redes sociales, se observan detalles de estaciones como Teyahualco y AIFA, desde los andenes hasta la oficina del jefe de estación.

La terminal del AIFA muestra varios trenes, similares a los del Tren Interurbano que conecta la CDMX con Toluca, además de otros aspectos como sus instalaciones completamente iluminadas.

Sin embargo, en redes sociales han criticado aspectos como los puntos de acceso a las nuevas estaciones en el Estado de México y el incremento de precio al Tren Suburbano en su principal ramal de Cuautitlán a Buenavista, con un costo de 26.50 pesos para el viaje largo.

Respecto a la inauguración, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió el 31 de marzo que en el proyecto aún esperan la certificación de vía para abrir las operaciones y que iba a demorar semanas.

Sin embargo, es posible que en los próximos días se dé a conocer la fecha de inauguración, precios y tiempo de recorrido del proyecto de Tren Suburbano para conectar a la Ciudad de México con el AIFA.