(FOTOS) Manifestantes dan portazo en Congreso de la CDMX; exigen mejores condiciones de vivienda

Portazo en el Congreso de la CDMX: manifestantes desatan caos y obligan a receso. (Cuartoscuro)

La manifestación de la Asamblea de Barrios en el Congreso de la Ciudad de México terminó en empujones, conato de bronca y humo de extintores que arrojó el personal de seguridad del inmueble contra los inconformes.

Presuntos manifestantes intentaron dar un portazo e ingresar al Congreso local para exigir soluciones en materia de vivienda, pero el personal de seguridad les impidió el paso. Ante esto, los inconformes forzaron el acceso.

Grabaciones muestran cómo los manifestantes son frenados por personal de seguridad que sostiene las puertas de acceso; sin embargo, al superarlos en número, insisten para intentar entrar. Lanzaron botellas e intercambiaron insultos.

Manifestantes dan portazo en el Congreso de la CDMX, personal de seguridad les impide el paso. (Cuartoscuro)

Momentos después, se observa a una persona accionar un extintor contra quienes intentaban ingresar. Uno de los videos difundidos en redes sociales muestra que, desde el interior, una mujer no identificada, vestida con blusa blanca y pantalón de mezclilla, utilizó un extintor para romper la ventana de la entrada al Congreso y después se acercó al punto donde ocurrían los jaloneos entre seguridad y manifestantes.

Diputados discuten el ‘plan B’ de Claudia Sheinbaum

Mientras los manifestantes intentaban ingresar al Congreso de la CDMX, diputados se encontraban en sesión del pleno. Discutían la aprobación del llamado ‘plan B’ de la reforma electoral de Claudia Sheinbaum, luego que fuera turnada desde Cámara de Diputados.

Jesús Sesma Suárez, presidente de la Mesa Directiva, pidió a los legisladores no abandonar el pleno debido a la “filtración” de manifestantes. El diputado tenía el saco mojado, aparentemente por los líquidos que lanzaron los inconformes.

Convocó a un receso de 30 minutos “hasta que haya condiciones” y se tomen las medidas necesarias para reanudar el debate.

Jesús Sesma Suárez, presidente de la Mesa Directiva, recibe a manifestantes luego de intento de portazo en el Congreso de CDMX. (Cuartoscuro)

Manifestantes logran mesa de diálogo tras intento de portazo

Tras la reanudación de la sesión, Sesma Suárez calificó como un “suceso lamentable” el intento de portazo de manifestantes en el Congreso de la CDMX.

Afirmó que los inconformes fueron recibidos por tres comisiones, entre ellas la de vivienda, para instalar una mesa de diálogo como solicitaron.

Agradeció al personal de resguardo por impedir el ingreso total de los manifestantes y adelantó que la Junta de Coordinación Política sostendrá una reunión para revisar los protocolos ante estos escenarios.

Personal de seguridad del Congreso de la CDMX le impidió el paso a los manifestantes de la Asamblea de Barrios. (Cuartoscuro)

“Estaremos convocando a la Junta de Coordinación Política para poder revisar desde una introspección el tema de protocolos. Mi total agradecimiento para quienes laboran en este recinto y quienes hacen posible el cuidado de la integridad de quienes trabajamos aquí”, comentó.

La Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, no tenía prevista una manifestación de la Asamblea de Barrios ni el arribo de otro grupo al Congreso capitalino.