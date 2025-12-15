Clara Brugada regaña a diputados por ‘agarrón’ en el Congreso de la CDMX: ‘No debe utilizarse la violencia’

El Congreso de la Ciudad de México tuvo que suspender, momentáneamente, su sesión ordinaria este lunes luego de una pelea protagonizada por diputadas del PAN y Morena. [Fotografía. Cuartoscuro]

Luego de que legisladoras del PAN y Morena casi se dieran ‘hasta con la silla’ en el Congreso de la CDMX, durante la sesión legislativa de este lunes 15 de diciembre, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, lamentó el uso de la violencia en el pleno e hizo un llamado a restaurar el debate y el diálogo entre las bancadas.

“Nada con violencia. Están muy claras las posiciones, no tendría que utilizarse la violencia para ejercer presión, ni mucho menos. Hay todas las condiciones para establecer el diálogo”, declaró Clara Brugada en conferencia de prensa.

Desde su perspectiva, el conflicto no se centra en las reformas al Instituto de Transparencia de la CDMX, sino en la discusión del presupuesto de la Ciudad de México.

“Me preocupa que sea un pretexto el tema de transparencia por el asunto del presupuesto... este es el tema más importante de discusión el día de hoy”, sostuvo.

De acuerdo con Clara Brugada, la Secretaría de Finanzas mantuvo conversaciones con todas las bancadas para alcanzar acuerdos, pero no se logró el consenso final. A pesar de ello, consideró que la propuesta presentada por Morena representa lo mejor para la capital del país.

“Lo que se está proponiendo en el paquete financiero es lo mejor que puede tener la Ciudad de México. Hacemos un llamado para que dejemos a un lado estas estrategias y avancemos en las reformas que hacen falta de manera pacífica, dialogando, debatiendo”, agregó.

Clara Brugada advirtió que los bloqueos legislativos pueden tener consecuencias políticas, ya que cada fuerza parlamentaria deberá asumir la responsabilidad de las decisiones que impulsa o frena en un momento clave para la ciudad.

¿Cómo ocurrió la pelea en el Congreso de la CDMX?

El Congreso de la Ciudad de México tuvo que suspender su sesión ordinaria este lunes luego de una pelea protagonizada por diputadas del PAN y Morena. El altercado ocurrió en el contexto de la discusión del dictamen que pretende eliminar el Instituto de Transparencia local.

Diputadas del PAN subieron a la tribuna del pleno con el objetivo de impedir el avance del debate. En respuesta, legisladoras de Morena intentaron contenerlas, lo que derivó en empujones, jaloneos y agresiones físicas que escalaron hasta la Mesa Directiva del recinto parlamentario.

En redes sociales circularon videos donde se observa a las diputadas de ambos bloques forcejeando, incluso con jalones de cabello. Entre las legisladoras identificadas en el altercado se encuentran:

Daniela Álvarez - PAN

- PAN Claudia Pérez - PAN

- PAN Martha Ávila - Morena

- Morena Rosario Morales - Morena

- Morena Yuriri Ayala - Morena

En medios de las confrontaciones se encontraba el diputado Jesús Sesma, presidente de la Mesa Directiva del Congreso, quien intentaba detener la discusión entre las legisladoras.

La violencia provocó la suspensión de la sesión y, en una primera instancia, se consideró trasladar los trabajos legislativos a una sede alterna. Entre las opciones mencionadas estuvo el Salón Benito Juárez del edificio ubicado en el Zócalo de la CDMX.

Sin embargo, más tarde se reanudó la sesión en el propio recinto del Congreso y, con mayoría de Morena y sus aliados, se aprobó el dictamen que elimina al Instituto de Transparencia local como organismo autónomo.

Tras la trifulca, la diputada Claudia Pérez fue vista usando un collarín como consecuencia de los jaloneos y golpes que ocurrieron en el Congreso. Las bancadas del PAN y de Morena se acusaron mutuamente de provocar la confrontación y de frenar los trabajos legislativos.

La discusión se centraba en la intención de Morena por desaparecer el InfoCDMX y sustituirlo por un órgano que responda a las reformas aprobadas a nivel federal. El PAN acusa que dicha propuesta atenta contra la transparencia y representa un retroceso en los mecanismos de rendición de cuentas.