¿Y lo solemne? Diputados de PAN y Morena se insultan en la última sesión del año

Ni con invitados presentes pudieron evitar jalarse las greñas los diputados de PAN y Morena. Durante la sesión solemne para conmemorar el Día Internacional de los Derechos Humanos, el pleno de la Cámara de Diputados se convirtió en un pleito de mercado entre insultos y gritos, a pesar de la presencia de Humberto Henderson, representante en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

La confrontación entre legisladores de Morena y el PAN comenzó durante la intervención del diputado panista Germán Martínez Cázares, quien criticó a los liderazgos que, desde el poder, buscan imponer una narrativa única sobre los derechos humanos, supuestamente dictada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, a quien aludió de manera indirecta.

“Los derechos humanos no aceptan que un señor, por muy popular y poderoso, se asuma como encomendero español desde su finca y le dicta elecciones históricas o políticas al país”, dijo.

El discurso incluyó críticas directas contra Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, y contra la nueva titular de la FGR, Ernestina Godoy, a quienes acusó de ser responsables de la situación de inseguridad en México y de promover la persecución política.

Tras dichos señalamientos, el diputado del PAN aseguró que “no hay derechos humanos” en Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y demás estados considerados narcoterroristas.

Las palabras de Germán Martínez provocaron una inmediata reacción por parte de los diputados de Morena, PT y el Verde Ecologista, quienes interrumpieron el discurso con gritos de “¡Hijos de Borolas!”, aludiendo al expresidente Felipe Calderón.

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, intervino para llamar al orden y pedir respeto a la libertad de expresión entre los diputados. Sin embargo, poco pudo hacer para restablecer el orden.

¿Qué respondió Morena a los comentarios de Germán Martínez?

La respuesta por parte de Morena en el pleno no se hizo esperar. La diputada Yoloczin Domínguez Serna sostuvo que permitir la entrada de Germán Martínez a las filas del movimiento de la 4T fue un error político, debido a que representa una visión contraria a los principios del partido.

Además, la legisladora morenista señaló que el PAN es un ejemplo claro de las prácticas ligadas a gobiernos con vínculos al narcotráfico.

“Ese es el error más grande que ha cometido nuestro movimiento aquí en el país, haberle abierto las puertas a personajes tan nefastos y desmemoriados como Germán Martínez. Y si hablamos de un narcogobierno, que no se le olviden los panistas, que ustedes son el mejor y claro ejemplo de un narcogobierno aquí en México”, expresó la diputada Domínguez Serna.

Entre gritos de “¡Presidenta, Presidenta!” por parte de las legisladoras de su bancada, Yoloczin Domínguez subrayó el respaldo de su grupo parlamentario a Claudia Sheinbaum Pardo y aseguró que su gobierno impulsa acciones para la búsqueda de personas desaparecidas, la protección de mujeres y niñas, la inclusión social y el combate a la impunidad.

Previo a la discusión, los partidos representados en la Cámara expusieron sus posturas sobre los derechos humanos. Juan Armando Ruiz, de Movimiento Ciudadano, destacó la necesidad de visibilizar a personas con discapacidad.

Paloma Domínguez, del PRI, subrayó la urgencia de atender problemáticas como violencia, desapariciones y amenazas a la libertad de expresión.

Desde el PT, Magdalena del Socorro Núñez aseguró que el gobierno actual ha fortalecido la defensa de los derechos humanos. Anabel Acosta, del Verde Ecologista, recalcó que los derechos humanos son “atributos intrínsecos, no concesiones”.

Tras la sesión solemne, Kenia López Rabadán dio por clausurado el periodo ordinario de sesiones en la Cámara de Diputados, al que calificó como “intenso” y productivo. Las discusiones se reanudarán hasta febrero de 2026.