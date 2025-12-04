Diputados avalan Ley de Aguas; la mandan al Senado para aprobación ‘exprés’

La iniciativa, de la presidenta Claudia Sheinbaum, busca definir las reglas sobre el uso de ese recurso en los procesos productivos. (Foto: EFE)

La Cámara de Diputados avaló este jueves en lo general y lo particular la Ley General de Aguas, luego de más de 24 horas de discusión; la reforma pasará al Senado en donde han prometido una aprobación ‘exprés’ y pese a protestas de agricultores.

El dictamen que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales fue aprobado por 324 votos a favor, 118 en contra y dos abstenciones.

La iniciativa, de la presidenta Claudia Sheinbaum, busca definir las reglas sobre el uso de ese recurso en los procesos productivos, ordena las concesiones, y asegurar su disponibilidad para toda la población.

¿Senado aprobará en ‘fast track’ Ley de Aguas?

El senador de Morena, Adán Augusto López, aseguró este jueves pedirá que se dispensen todos los trámites para que no vaya a alguna comisión y que pase directamente al pleno del Senado a discusión.

“Vamos a pedir la dispensa de los trámites, es necesaria las dos terceras partes, esperamos poderlas reunir. Se ha trabajado muy bien en Cámara de Diputados”, dijo.

Sobre este asunto, el presidente de la Junta de Coordinación Política recordó que, hasta el momento, en la colegisladora se han hecho muchos ajustes al proyecto para darle mayor claridad a las inconformidades que se manifestaron en los foros, como el tema de la sucesión y el de los derechos, entre otros que se incorporaron al documento.

Justificó esta medida porque la Ley de Aguas ya ha sido discutida y se le hicieron ajustes. Adán Augusto López aseguró que las demandas de los productores ya fueron atendidas.

“Por lo que hemos visto hasta este momento, detrás de las inconformidades hay muchos intereses políticos, los aparadores de agua están detrás de esto”, indicó.

Subrayó que, tras la entrada en vigor de la reforma, tocará hacer trabajo a los legisladores para que regresen a sus distritos y estados, a socializar la ley.

Adán Augusto López adelantó que se propondrá que el pleno del Senado sesione el martes y el miércoles de la próxima semana y, de ser necesario, el jueves, dependiendo de las minutas que envíe para su ratificación la Cámara de Diputados, y que en esa misma semana prevé analizar el tema de vapeadores.

¿De qué trata la nueva Ley de Aguas?

La nueva Ley General de Aguas indica que las concesiones para el uso del líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Comisión Nacional del Agua (Conagua) la que las distribuya de nuevo.

Según el dictamen, con las modificaciones aprobadas el Estado mexicano será el único responsable de regular el uso de agua delineando las acciones que deberán asumir las autoridades de los tres órdenes de gobierno (municipal, estatal y federal).

Además, desaparece el régimen de transmisiones de derechos de agua entre particulares y se determina que toda concesión de agua que no sea utilizada para los fines autorizados deberá regresar a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para que ésta decida una mejor distribución y aprovechamiento de ese recurso.

También integra un catálogo de conceptos sobre responsabilidad hídrica para reconocer las prácticas que tendrán las personas concesionarias o asignatarias, al tiempo que se crea un Registro Nacional del Agua como una herramienta que favorezca el control y transparencia del régimen de concesiones y asignaciones.

Con información de EFE