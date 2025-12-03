Mineros se suman a agricultores: Expresan preocupación por la Ley de Aguas ante ‘amenazas operativas’

Los mineros se unieron a los agricultores sobre las preocupaciones de la aprobación de la reforma de la Ley de Aguas. (EFE)

La Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (Aimmgm) expresó este miércoles su preocupación por la reforma a la Ley de Aguas, que “amenaza la continuidad operativa del sector”, según advirtieron los mineros.

En un comunicado, la entidad expuso que la propuesta de modificación del artículo 118 de la Ley de Aguas Nacionales, impulsada en la Cámara de Diputados, representa un riesgo “debido a las consecuencias para diversas industrias y la economía nacional”.

¿Cuáles son las amenazas que observan los mineros en la Ley de Aguas Nacionales?

Dicha modificación permitiría otorgar concesiones de agua a la minería bajo nuevas restricciones y prioridades de uso, lo que podría limitar o modificar de forma significativa su acceso y operación en zonas donde actualmente se utiliza el recurso.

Ante ello, la Aimmgm advirtió que dicha propuesta “amenaza la continuidad operativa del sector, la producción de minerales estratégicos y el sustento de alrededor de 3 millones de familias que dependen directa e indirectamente de la minería”.

La asociación que representa a profesionales y técnicos de la industria minera destacó que actualmente el 76 por ciento del agua en México está concesionada para uso agrícola, el 14 por ciento para abastecimiento público, el 5 por ciento para el sector energético y el 5 por ciento para el sector industrial.

“Y la minería utiliza un estimado del 0.27 por ciento del volumen total nacional”, apuntó.

Además, señaló que la minería formal en México “cumple estándares estrictos y confina sus residuos de forma segura”, ya que con la asesoría de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y otras dependencias federales se establecen en las unidades mineras “lineamientos claros para la gestión responsable” del agua, lo que garantiza la preservación y el uso sostenible del recurso hídrico durante y después de las actividades mineras.

‘Términos de la reforma afectaría negativamente a la minería’

La asociación reconoció la necesidad de considerar el agua como “un bien público” y un “derecho humano fundamental” para el desarrollo socioeconómico, la energía, la producción de alimentos, los ecosistemas y la supervivencia de la población, como plantea la reforma.

No obstante, avisó que “en los términos que lo plantea la propuesta de reforma, afectaría negativamente” a la minería y otras industrias.

Proponen colaborar para generar un marco ‘regulatorio eficaz’

Finalmente, la Aimmgm reiteró su disposición a colaborar con el Gobierno de México para construir “un marco regulatorio eficaz, sostenible y plenamente alineado con los objetivos nacionales para la minería”.

“Para ello, confía en que los legisladores lleven a cabo cambios a la legislación que promuevan mecanismos de gobernanza del agua y justicia socioambiental, para lo cual pone a disposición sus conocimientos y la experiencia de sus profesionales, a fin de garantizar la competitividad de México”, indicó la nota.

La reforma a la Ley de Aguas Nacionales se encuentra actualmente en la Cámara de Diputados, donde se espera que entre este día y mañana jueves sea discutida y finalmente aprobada por los legisladores.