Gobernación responde a caravana de agricultores: Abren diálogo tras descontento por Ley de Aguas

La Secretaría de Gobernación respondió a agricultores que amenazaron con bloqueos este martes 2 de diciembre, y aseguró que tienen disposición al diálogo para atender sus inquietudes.

Luego de que los productores amenazaran con una ‘gran caravana’ de agricultores, las autoridades, que vienen de lograr acuerdos con los transportistas y campesinos, recriminaron los bloqueos registrados, además de que mantienen la obligación de escuchar, atender y construir soluciones a través del diálogo.

La Alianza Agrícola Pu-Ve-Tax, de Puebla, Veracruz y Tlaxcala, es la que realizó movilizaciones, además de que amenazó con llegar a la Cámara de Diputados en la Ciudad de México en caso de que la discusión y reforma a la Ley de Aguas no les favorezca.

Gobernación reclamó a agricultores que, "aunque mencionaron que sería una manifestación sin bloqueos, en el municipio de Quecholac, Puebla, la autopista Acatzingo-Ciudad Mendoza se encuentra cerrada por la presencia de manifestantes“.

Además, aseguró que la ciudadanía tiene derecho a manifestarse y expresar sus demandas; sin embargo, pidió que estas manifestaciones "se desarrollen con responsabilidad, evitando afectaciones a terceros, al libre tránsito y al funcionamiento de servicios esenciales para las comunidades“.

Gobernación aseguró que ya se lanzó un ofrecimiento de diálogo a los agricultores, a fin de que terminen los bloqueos y las manifestaciones; sin embargo, los productores de Puebla, Veracruz y Tlaxcala aseguraron que continuará la manifestación.

La caravana de tractores, que amenaza con llegar a la Ciudad de México, insiste que hay falta de agua en sus cultivos, además de que las autoridades toman decisiones sin consultar al campo, lo que significa incertidumbre para ellos, así como una falta de respuesta a sus exigencias, según recogió el semanario Ríodoce.

Se prevé que este miércoles 3 de diciembre se discuta y se vote el dictámen de la reforma a la Ley de Aguas, mismo que se mandó al Congreso tras las mesas de diálogo con agricultores y transportistas.