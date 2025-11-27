Habrá dictamen de nueva Ley de Aguas en las próximas horas: Ricardo Monreal

Ricardo Monreal, diputado y coordinador del grupo parlamentario de Morena, dijo que pronto habrá un dictamen sobre la Ley de Aguas.

El líder de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, aseguró que “hoy o mañana, en las próximas horas”, estará listo el dictamen que expide la nueva Ley General de Aguas y que reforma la Ley de Aguas Nacionales, propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Reveló que, en reunión el miércoles con la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la agenda legislativa para este fin de año, se coincidió en dar solo una semana más para su presentación, discusión y votación.

En medio de las manifestaciones y bloqueos que mantienen integrantes del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, el legislador confió en que, a partir de las mesas de diálogo abiertas en el Palacio Legislativo, se atenderán muchas de sus propuestas y se modificará la iniciativa presidencial.

Explicó que, aunque se pausó, porque estaba programado que se dictaminara y se distribuyera a los legisladores esta misma semana, “se decidió que no, que diéramos una semana más, un espacio mayor, aparte de las audiencias, para escuchar las inquietudes de otros grupos de comuneros y empresarios sobre la ley”.

Precisó que el dictamen sobre la Ley de Aguas “puede liberarse hoy o mañana, pero se darán cinco días más –como lo marca el Reglamento de la Cámara de Diputado- para su discusión y aprobación”.

“Tenemos confianza en que muchas de las propuestas de los productores las vamos a atender, muchas de ellas son razonables y son justas. No se trata de afectar a nadie, sino de frenar el acaparamiento y revisar las concesiones irregulares”, afirmó.

Desde la tarde y noche de ayer miércoles, diputados federales de Morena y el PT cedieron y acordaron con dirigentes campesinos del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano instalar mesas de trabajo para revisar la iniciativa de la nueva Ley General de Aguas.

El líder de los productores agrícolas, Eraclio Rodríguez, acudió hasta el salón de plenos del Palacio Legislativo, donde fue ingresado por el coordinador de los diputados del PT, Reginaldo Sandoval, y después de conversar con él, acudieron con el líder de Morena, Ricardo Monreal.

En el encuentro fortuito ayer en San Lázaro, Monreal accedió también a interceder para reanudar y retomar las conversaciones, tanto del Frente Campesino como de los dirigentes la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

Eraclio Rodríguez advirtió que es urgente un acuerdo, antes de que “se desborden los ánimos y las pasiones” en los bloqueos carreteros, mismos que dijo que se mantendrán “hasta no ver resultados”. Por eso, de inmediato se reunió con los dos legisladores para tratar de que ayer mismo por la noche se retomaran las negociaciones en la Secretaría de Gobernación.

Al mismo tiempo, indicó, el propio Ricardo Monreal les ofreció buscar ayer mismo una audiencia también con García Harfuch para ver el tema de la seguridad en las carreteras. Alertó que “estamos ya contra reloj”, que urge encontrar una solución y confió que con la intervención de los diputados se podrá restablecer el diálogo y lograr una solución, “antes de que haya muertitos y de que no tenemos detenidos”.

El encuentro se dio con discreción en uno de los salones del Palacio Legislativo y Eraclio Rodríguez consideró que “sí se pueden lograr acuerdos y modificaciones a la iniciativa de Ley de Aguas, sólo se requiere voluntad política”, subrayó.

Oposición pide a Sheinbaum que denuncie a ‘acaparadores’ de agua

En tanto, líderes parlamentarios del PRI y el PAN pidieron a la presidenta Claudia Sheinbaum que dé los nombres de quiénes son los “acaparadores” y de los que buscan mantener sus “privilegios” en el uso del agua en el país.

El priista Rubén Moreira respondió a las afirmaciones de la presidenta y dijo que “yo diría ¿quiénes son los que están acaparando? Preguntaría, la autoridad debe decirnos quiénes están acaparando”. También le respondió que “no es un asunto personal y es un asunto por el bien de México” y la presidenta debe aclarar si “ese acaparamiento fue legal o ilegal”.

Por su parte, el panista José Lixa sostuvo que la presidenta “debe ser clara en lo que afirma”, y que acusar a `acaparadores` solo se trata de “un pretexto”; para “el tema de acaparamiento que revisen la ley, porque Conagua ya tiene herramientas para sancionar ese acaparamiento”.

“Eso le corresponde a Conagua; nosotros ni somos Ministerio Público, ni somos sancionadores. Pero no les sorprenda que aparezcan hasta algunos diputados entre sus nombres”, dijo.