Amenazan con movilización si no hay acuerdo en Ley de Aguas

Especialistas resaltan que es necesaria una ley general de aguas que permita que todos los mexicanos cuenten con agua para una óptima calidad de vida y que se fortalezca la concurrencia de los tres órdenes de gobierno con la sociedad civil. [Fotografía. Cuartoscuro]

Como un nuevo “foco rojo” en el país, calificaron productores, abogados, estudiantes, académicos, legisladores, representantes de organizaciones, asociaciones, comunidades y de diversos sectores productivos, la nueva Ley General de Aguas y las reformas a la Ley de Aguas Nacionales que propone la presidenta Claudia Sheinbaum.

Advirtieron que, de no haber modificaciones, acuerdos y consensos con la iniciativa presidencial, habrá una movilización nacional, pues al terminar los foros organizados por Morena registraron alrededor de mil propuestas, entre ponencias de participantes y por escrito, “que deben ser escuchadas”.

A su vez, en los foros alternos regionales que organizó el PRI, recibieron alrededor de 500 propuestas también para modificar la propuesta de la presidenta, y se advirtió que habrá movilizaciones en varias regiones del país si no se atienden. En el último foro alterno, organizado este fin de semana en Aguascalientes, funcionarios, académicos y ciudadanos, expresaron su preocupación por la nueva ley y coincidieron en que “es un riesgo para el patrimonio de las familias”.

A su vez, en las audiencias de Morena en San Lázaro, productores, abogados, estudiantes, académicos y representantes de organizaciones advirtieron que la situación del agua en México es crítica y que más de 70 por ciento de los ríos y lagos presentan niveles de contaminación significativos, nueve millones de personas carecen de acceso al agua potable, 11 millones no tienen servicios de alcantarillado y 515 municipios del país no disponen de red de drenaje.

Comentaron que es necesaria una ley general que permita que todos los mexicanos cuenten con agua para una óptima calidad de vida y que se fortalezca la concurrencia de los tres órdenes de gobierno con la sociedad civil a través del uso personal y doméstico que incluya mecanismos de acceso, calidad de vida y salvaguarda.

El líder de los diputados del PRI, Rubén Moreira, alertó que en el gobierno deben tener cuidado, porque en sus foros regionales se advirtió en diversas ocasiones que “la nueva Ley General de Aguas, impulsada por Morena, es una iniciativa perversa, que despoja del patrimonio a los campesinos, ganaderos, mineros, productores y usuarios”, al separar la tierra de la dotación de agua y convertir prácticas tradicionales del campo en posibles delitos.

Criticó también que los foros organizados por diputados de Morena se realicen en la Ciudad de México, sin escuchar a los verdaderos afectados, mientras que el PRI sí está organizando encuentros en los estados para recoger testimonios y preocupaciones reales.