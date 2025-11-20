‘Atendidos, todos los afectados por lluvias en cinco estados’: Secretaría del Bienestar

Ariadna Montiel detalló que se otorgaron 20 mil pesos para la limpieza de cada una de sus viviendas, entre 15 mil y 70 mil pesos para la reconstrucción de otras. [Fotografía. Cuartoscuro]

Ante la Cámara de Diputados, la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, aseguró que ya fueron atendidas todas las 104 mil familias afectadas por las lluvias en los estados de Veracruz, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí y Querétaro.

Al comparecer ante el pleno con motivo de la glosa del I Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, sostuvo que se destinó una partida presupuestal urgente de 15,700 millones de pesos para su atención inmediata y de manera directa, sin intermediarios.

Detalló que se otorgaron 20 mil pesos para la limpieza de cada una de sus viviendas, entre 15 mil y 70 mil pesos para la reconstrucción de otras, 50 mil pesos a quien perdió sus cultivos y de 20 a 50 mil pesos de apoyo a los locales comerciales.

Aclaró ante los legisladores que “si existiera el Fonden, aún no habría llegado la ayuda o ya se hubiera perdido en la corrupción”.

Luego de su larga exposición, cifras y logros con los programas sociales, la funcionaria arremetió a las críticas del PRI, PAN y MC, lo que le valió gritos de “¡pre-si-denta!” desde las curules de Morena y PT.

La panista Elizabeth Martínez, con pancartas de “Mentiras del Bienestar”, “Se ocultan las cifras reales”, “Bienestar sin niñez ni adolescencia”, entre otras, criticó que “no es cierto que México sea uno de los países con menor desigualdad. Los datos duros lo confirman, 62.7 millones de personas siguen sin seguridad social, 44.5 millones sin acceso a servicios de salud, 24.2 millones con rezago educativo y el gasto de bolsillo en salud aumentó 42 % entre 2018 y 2024”.

El priista Christian Castro secundó: “Están maquillando cifras, debilitando instituciones y dejando en total abandono los derechos sociales más básicos.

“El gobierno presume una reducción histórica de pobreza, pero oculta que el Coneval advirtió públicamente que la transferencia de sus funciones al INEGI iba a poner en riesgo la independencia de esta medición. No se puede cantar victoria si las reglas de medición cambiaron y si el árbitro técnico desapareció”.

La secretaria rompió el protocolo y apuntó que “la oposición quiere minimizar el impacto de los programas de bienestar y el resultado del combate a la pobreza, pero siempre han votado en contra de los programas para hacerlos universales y constitucionales”.

“Votan en contra de la reforma constitucional, en contra del presupuesto de los programas del Bienestar, pero cuando vienen las elecciones se sacan sangre para decir que van a continuar y después sus dirigentes salen a decir que fue un error decir que los iban a apoyar. Pónganse de acuerdo, tomen una postura. Yo la tengo clara, el pueblo la tiene clara: están en contra de los programas de bienestar, digan lo que digan”.