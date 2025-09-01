EN VIVO desde Palacio Nacional: Claudia Sheinbaum rinde su Primer Informe de Gobierno

El Primer Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum comenzará a las 11:00 horas en Palacio Nacional.

A 11 meses de su toma de protesta como la primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum rinde su Primer Informe de Gobierno la mañana de este lunes 1 de septiembre, horas antes de que los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rindan protesta.

La agenda de la presidenta establece que su día comienza con la reunión del Gabinete de Seguridad; sin embargo, no habrá conferencia mañanera, ya que tiene programado un evento para dar a conocer los avances desde que inició su sexenio.

Se prevé que el Primer Informe de Gobierno no solo represente la rendición de cuentas de la primera presidenta del país, sino que también abordará los logros y retos que ha enfrentado en su gestión como la constante amenaza y suspensión de los aranceles de Donald Trump a México, el crecimiento de la economía mexicana, entre otras aspectos.

¿Cuándo es el Primer Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum?

La cita es este lunes 1 de septiembre de 2025, a las 11:00 horas, en el Palacio Nacional. Este evento representa un momento significativo, ya que la mandataria rendirá cuentas a la nación tras casi un año en el cargo.

La aprobación de la presidenta Claudia Sheinbaum está en 75 por ciento, de acuerdo con la Encuesta El Financiero. (Cuartoscuro/Rogelio Morales Ponce)

¿Cómo seguir la transmisión en vivo del Primer Informe de Gobierno de Sheinbaum?

La transmisión del Primer Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum será accesible a través de los canales oficiales del Gobierno de México, incluyendo YouTube y Facebook.

Además, El Financiero tendrá la transmisión en vivo del evento y una cobertura minuto a minuto de todo el discurso con el objetivo de que conozcas los puntos más relevantes en tiempo real.

¿Qué temas abordará Claudia Sheinbaum en su Informe?

Durante su discurso, la presidenta abordará los avances en los 100 compromisos para el Segundo Piso de la Cuarta Transformación asumidos al inicio de su administración. Los temas clave incluyen:

Seguridad : Se espera que Sheinbaum presente los avances en la reducción de delitos y el fortalecimiento de la confianza en las instituciones de seguridad pública.

: Se espera que Sheinbaum presente los avances en la reducción de delitos y el fortalecimiento de la confianza en las instituciones de seguridad pública. Economía : Se discutirá el crecimiento económico de México, la generación de empleo y los esfuerzos por mantener la estabilidad económica del país.

: Se discutirá el crecimiento económico de México, la generación de empleo y los esfuerzos por mantener la estabilidad económica del país. Programas Sociales: Se informará sobre el fortalecimiento de programas sociales como la pensión para personas adultas mayores y la implementación de nuevas iniciativas para el bienestar de la población como las becas para estudiantes.

¿Habrá algún evento en el Zócalo por el Primer Informe de Gobierno de Sheinbaum?

No se tiene programado ningún evento masivo en el Zócalo con motivo del Primer Informe de Gobierno.

En sus conferencias mañaneras, la presidenta Sheinbaum ha confirmado que tiene planeado un encuentro con sus simpatizantes.

La celebración está programada para el miércoles 1 de octubre, fecha en la que se conmemora el primer aniversario de su administración.

La presidenta Claudia Sheinbaum tiene programado para el 1 de octubre un evento para celebrar el primer aniversario de su gobierno. (Cuartoscuro/Mario Jasso)

¿Qué significan los resultados hasta ahora?

Claudia Sheinbaum cuenta con una apribación del 75 por ciento previo a su Primer Informe de Gobierno de acuerdo con la Encuesta El Financiero.

Este dato resalta su posición como la presidenta mejor evaluada en la historia reciente de México. Además, se espera que presente cifras significativas sobre la generación de empleos, la reducción de la pobreza y la estabilidad económica.

También se prevé que de cifras sobre el avance en el tema de seguridad. En este punto destacan las dos expulsiones masívas de líderes del narcotráfico a Estados Unidos.

En la primera expulsión, México extraditó a Rafael Caro Quintero y a otros 28 capos del narcotráfico.

Meses después, en la segunda extradición masiva de narcos de México, las autoridades mexicanas enviaron a Abigael González Valencia, líder de “Los Cuinis”, grupo vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), hacia Estados Unidos.

¿Cómo se ha desempeñado su administración hasta el momento?

Desde el inicio de su gestión, Claudia Sheinbaum ha implementado varias políticas y programas que han mostrado resultados positivos. Entre ellos: