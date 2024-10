Toma de protesta de Claudia Sheinbaum EN VIVO: Minuto a minuto de la investidura presidencial

Llegó el día. A casi seis años de tomar la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador entregará la banda presidencial este martes 1 de octubre cuando se realice la toma de protesta de Claudia Sheinbaum Pardo como la primera presidenta en la historia de México.

El cambio de poder en México, es decir, la toma de posesión de Claudia Sheinbaum se cambió de fecha un par de meses debido a una reforma constitucional. Hace 10 años, en 2014, se aprobó la reforma Político-Electoral en la que se establece el cambio de fecha del 1 de diciembre al 1 de octubre para que los nuevos presidentes tomen posesión del cargo.

La mañana de este martes 1 de octubre, Claudia Sheinbaum, quien anunció que vivirá en Palacio Nacional, saldrá de su casa —ubicada en la Alcaldía Tlalpan, al sur de CDMX— para dirigirse a la Cámara de Diputados, donde se llevará a cabo la ceremonia de investidura presidencial ante el Congreso de la Unión.

Se prevé que haya manifestaciones en contra y a favor de la nueva presidenta de México a lo largo de este 1 de octubre, el nuevo día feriado en México.

Con la finalidad de que no te pierdas ningún detalle de la toma de protesta de Claudia Sheinbaum y que sigas minuto a minuto todo el evento, El Financiero presenta su cobertura EN VIVO de la transición del Poder Ejecutivo en México.

Claudia Sheinbaum se mudará a Palacio Nacional como presidenta de México. (Fotoarte: Andrea Noemí López Trejo)

Transmisión en vivo: ¿Dónde y a qué hora ver la toma de protesta?

La ceremonia en el Congreso de la Unión vivirá un momento especial cuando Ifigenia Martínez entregue la banda presidencial a Claudia Sheinbaum. De acuerdo con legisladores, la ceremonia de entrega de la banda presidencial honrará a una de las referentes de la izquierda en el país.

Aunque se tiene planeado que las actividades en la Cámara de Diputados inicien a las 9:00 de la mañana, Claudia Sheinbaum tomará protesta alrededor de las 11:00 horas.

Agenda minuto a minuto de la toma de posesión de la primera presidenta de México

Hora Actividad 9:00 Inicio de la sesión de Congreso General en la que la Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos rendirá protesta constitucional ante el H. Congreso de la Unión el 1° de octubre de 2024. 9:00 Intervención de una o un legislador de cada grupo parlamentario representado en el Congreso, en orden creciente y hasta por 10 minutos. 10:50 - 10:51 Llegada de la Presidenta a la Cámara de Diputados por Av. Congreso de la Unión. 10:51 - 10:52 Recepción en las escalinatas por parte de una Comisión de legisladores. 10:52 - 10:54 La Presidenta y la Comisión se dirigen hacia la recepción del Honorable Congreso de la Unión donde solo la Presidenta saluda a nuestro Lábaro Patrio (saludo civil). 10:54 - 11:00 La Presidenta y la Comisión se dirigen al interior del recinto para tomar su lugar en la Mesa Directiva. 11:00 - 11:01 Palabras de la Presidenta del Congreso General para solicitarle a la Presidenta tomar protesta ante el Congreso de la Unión. 11:01 - 11:02 La Presidenta Electa toma protesta como Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. 11:02 - 11:03 El Presidente saliente, Lic. Andrés Manuel Lopez Obrador, hace entrega de la Banda Presidencial a la Presidenta del Congreso General, quien a su vez la entrega a la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. 11:03 - 12:20 La Presidenta del Congreso cede la palabra a la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, quien hace uso de la tribuna para dirigir su primer mensaje a la Nación. 12:22 - 12:23 La Presidenta del Congreso General solicita a la comisión designada, acompañar al Presidente saliente, el Lic. Andrés Manuel López Obrador, a retirarse del recinto cuando así lo considere. 12:24 - 12:28 La Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y la comisión se dirigen hacia la recepción del Honorable Congreso de la Unión donde se saluda a nuestro Lábaro Patrio (saludo militar). 12:28 - 12:30 La Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos se retira del recinto y asciende a su vehículo con dirección a Palacio Nacional. 13:00 -13:40 Inicio de programación artística en el Zócalo de la Ciudad de México.

¿Dónde ver la toma de posesión EN VIVO?

Además de la transmisión EN VIVO a través del Canal del Congreso en YouTube, El Financiero contará con una cobertura en vivo a través de su canal de televisión y el sitio web.

Agenda de Claudia Sheinbaum para el 1 de octubre, día de su toma de posesión

La toma de protesta de Claudia Sheinbaum en el Congreso de la Unión no es el único evento programado para la presidenta de México.

Alrededor de las 12:50 horas, ya como presidenta, Claudia Sheinbaum saldrá de la Cámara de Diputados para dirigirse a Palacio Nacional, donde tendrá una comida con jefes de estado y llevará a cabo la toma de protesta del gabinete presidencial y se realizará la toma de la fotografía oficial.

Claudia Sheinbaum ya se probó la banda presidencial.

Por la tarde, alrededor de las 17:00 horas, Claudia Sheinbaum saldrá por la Puerta de Honor de Palacio Nacional para encabezar los festejos en el Zócalo de CDMX.

Además, en la plancha del Zócalo, Sheinbaum Pardo encabezará la ceremonia de entrega del Bastón de Mando. “El Bastón de Mando es símbolo del poder político y espiritual de los pueblos indígenas y afromexicanos. Representa el poder comunal, el noble don de servir al pueblo y de hacer justicia, ya que a través de él las autoridades “gobiernan obedeciendo”.

Invitados internacionales a la ceremonia

A principios de agosto pasado, Claudia Sheinbaum invitó a Vladimir Putin, presidente de Rusia, a su toma de posesión. La invitación llamó la atención no solo en México sino a nivel mundial debido a la guerra de Rusia contra Ucrania, por lo que la entonces presidenta electa explicó que se extendió la invitación a todos los mandatarios del mundo.

Mes y medio después, Vladimir Putin se bajó de la toma de protestas de Claudia Sheinbaum y decidió no venir al país. No obstante, esa no fue la única polémica en torno a la lista de invitados a la toma de protesta.

El Gobierno de México tuvo una nueva diferencia con España. Pedro Sánchez, presidente del gobierno español, calificó ‘inaceptable’ la exclusión del rey Felipe VI. Sheinbaum Pardo explicó que la exclusión del rey Felipe VI se debe a que no respondió la carta del presidente Andrés Manuel López Obrador, con motivo de la celebración de los 200 años de Independencia de México.

Claudia Sheinbaum insistió que la polémica con el rey Felipe VI no es motivo para romper relaciones con España. (Bloomberg | Cuartoscuro)

En medio de esas polémicas, los presidentes comenzaron a llegar a México para la toma de protesta de Sheinbaum.

“A la toma de posesión de la Primera Presidenta de México y también la primera de Norteamérica, asisten 16 mandatarias y mandatarios, lo cual es histórico ya que en la toma de posesión del Presidente Andrés Manuel López Obrador asistieron 14 y con Peña Nieto 13″, informó el equipo de comunicación de Claudia Sheinbaum.

En total, habrá representantes de 105 países y la lista final de mandatarios que SÍ asisten a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum es:

El primer ministro de Belice, John Briceño.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

El presidente de Chile, Gabriel Boric Font.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro Sarmiento.

El primer ministro de la Mancomunidad de Dominica, Roosevelt Skerrit.

El presidente de Dominicana, Luis Rodolfo Abinader Corona.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León.

El presidente de Ghana, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo.

La consejera presidenta del Consejo Presidencial de Transición de la República de Haití, Régine Abraham.

El presidente del Estado de Libia, Mohamed Yunus Al-Menfi.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña Palacios.

El primer ministro de la República Árabe Saharaui Democrática, Bucharaya Hamudi Sidina.

El primer ministro de Santa Lucía, Philip Joseph Pierre.

¿Qué presidentes NO asisten a la toma de protesta?

Los mandatarios y líderes quienes no asisten a la invitación de Claudia Sheinbaum son:

Perfil de Claudia Sheinbaum, la nueva presidenta

La familia Sheinbaum Pardo —encabezada por el químico Carlos Sheinbaum Yoselevitz y la bióloga Annie Pardo Cemo— celebró el nacimiento de Claudia el 24 de junio de 1962, por lo que actualmente tiene 62 años.

Tras egresar del CCH Sur, Sheinbaum Pardo ingresó a la Facultad de Ciencias de la UNAM, donde cursó la licenciatura en Física. La tesis de Claudia Sheinbaum para obtener la licenciatura se titula “Estudio termodinámico de una estufa doméstica de leña para uso rural”.

Comparto entrevista. Estamos viviendo tiempos estelares en la historia de México. Es la Cuarta Transformación. pic.twitter.com/Iko4HTQulu — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) September 28, 2024

Al salir de la universidad, Claudia Sheinbaum continuó con su carrera académica y obtuvo los grados de maestría y doctorado en Ingeniería en Energía, grado para el que presentó la tesis titulada “Economía del Uso Eficiente de la Energía Eléctrica”.

¿Cuántos hijos tiene Claudia Sheinbaum y quien es su esposo?

La presidenta tiene dos hijos: Mariana Ímaz Sheinbaum y Rodrigo Ímaz Alarcón. Ambos son de su primer matrimonio con Carlos Ímaz.

En noviembre pasado, Claudia Sheinbaum confirmó su matrimonio con Jesús María Tarriba. A través de una publicación en X, antes Twitter, la también ex jefa de Gobierno de CDMX anunció su boda. “Les comparto que el día de hoy Jesús y yo nos casamos en una ceremonia íntima y familiar. Estamos muy felices”, destacó.

Jesús María Tarriba, esposo de Claudia Sheinbaum, la acompañó a recibir la constancia como presidenta electa. (Nación321/Cuartoscuro)

Jesús María Tarriba es doctor en Física y tiene formación matemática. También se ha desempeñado como especialista en modelos de riesgo financiero para el Banco de México, de acuerdo con su perfil en LinkedIn.

Además, cuenta. con estudios en la Universidad de California en Irvine y tiene experiencia en el sector banquero. Incluso trabajó como analista cuantitativo en Banamex de 1994 a 1997. Posteriormente se desempeñó como analista y jefe de modelos de riesgo en Santander durante 16 años.

Gabinete presidencial de Claudia Sheinbaum

Ellas y ellos son todos los integrantes del gabinete presidencial que iniciarán el sexenio 2024-2030.