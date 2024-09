De Vladimir Putin y el Rey Felipe VI: ¿Quiénes no asisten a la toma de protesta de Sheinbaum?

La toma de protesta de Claudia Sheinbaum será histórica. Además de la llegada de la primera mujer presidenta al frente del Gobierno de México, el contexto político que rodea su arribo al poder será importante.

Desde la controversia por la aprobación de la reforma al Poder Judicial, hasta la exclusión del rey Felipe VI a la ceremonia de investidura, decisión que ya ha generado un roce diplomático con España, las tensiones se han acumulado conforme se acerca el importante día.

Mientras continúan los preparativos para el acto oficial que tendrá lugar el martes 1 de octubre en la sede de la Cámara de Diputados, el equipo de la presidenta electa informó que hasta el momento, 106 países y 22 organismos internacionales ya han confirmado su asistencia al evento.

En la lista de invitados a la toma de protesta de Sheinbaum destacan figuras importantes de América Latina, entre ellos el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva y el mandatario de Colombia, Gustavo Petro. Sin embargo, también es notable la ausencia de otros líderes del mundo que en esta ocasión no acudirán a la investidura presidencial.

Ya sea por razones políticas, diferencias ideológicas o porque las relaciones entre países se han deteriorado a lo largo de los años, diversos mandatarios se han negado a asistir, entre ellos algunos que sí estuvieron presentes en la toma de posesión del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en 2018.

Los presidentes que no vienen a la toma de protesta de Sheinbaum pero SÍ asistieron a la de AMLO

Nicolás Maduro

Si bien la presidenta electa extendió la invitación al mandatario venezolano, Nicolás Maduro, éste no ha confirmado su asistencia a la ceremonia de investidura. Y es que hasta ahora, el gobierno mexicano no ha reconocido oficialmente la victoria electoral de Maduro tras las elecciones del pasado 28 de julio en Venezuela.

Maduro fue uno de los invitados más polémicos a la toma de protesta de AMLO el 1 de diciembre de 2018, y aunque en aquella ocasión, el presidente venezolano no acudió a los actos en el Congreso, sí llegó a Palacio Nacional para sostener una comida con López Obrador y otros mandatarios.

Rey Felipe VI

La decisión de México de no invitar a Felipe VI a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum ha causado revuelo en ambos países. La futura mandataria explicó que no extendió la invitación al monarca debido a que este no respondió la carta enviada por el presidente López Obrador, en el que le solicita ofrecer una disculpa a los pueblos originarios de México por la Conquista española.

Años atrás, el rey Felipe VI sí acudió a la toma de posesión de López Obrador en diciembre de 2018, mientras que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, fue el primer líder extranjero recibido por el mandatario mexicano. Sin embargo, al poco tiempo comenzaron los “roces”, pues AMLO les pidió reconocer su responsabilidad histórica por estas ofensas.

Felipe VI también asistió a las tomas de posesión de los expresidentes Felipe Calderón (2006) y Enrique Peña Nieto (2012).

Claudia Sheinbaum Claudia Sheinbaum insistió que la polémica con el rey Felipe VI no es motivo para romper relaciones con España. (Bloomberg | Cuartoscuro)

Ecuador, Perú y El Salvador

Los mandatarios de estos países latinoamericanos tampoco estarán presentes en la investidura de Claudia Sheinbaum.

Dina Boluarte, presidenta del Perú, no figura en la lista de invitados luego de las críticas que ha intercambiado con el presidente López Obrador. En mayo de 2023, AMLO fue declarado persona non grata por el Congreso de este país tras referirse a Boluarte como una “usurpadora” tras la destitución del presidente izquierdista Pedro Castillo.

Tampoco está invitado el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, país con el que México rompió relaciones diplomáticas este año después del “asalto” a la Embajada mexicana en Quito. En este incidente fue detenido el expresidente ecuatoriano Jorge Glass, quien había solicitado asilo político al gobierno mexicano.

Por ahora, tampoco ha confirmado sus asistencia el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, pese a que México sí estuvo presente en la toma de protesta del mandatario salvadoreño en junio de este año.

Para la toma de posesión de AMLO la historia fue distinta. En aquel momento los presidentes de estos países sí asistieron a la ceremonia: Lenín Moreno, expresidente de Ecuador; Martín Vizcarra, expresidente de Perú y Salvador Sánchez Cerén, presidente de la República de El Salvador.

Vladimir Putin

Quien declinó la invitación hecha por Sheinbaum Pardo fue el presidente de Rusia, Vladimir Putin, que a través del portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, confirmó que no asistirá a la toma de protesta de la próxima presidenta de México.

Sin embargo, el director del departamento latinoamericano del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, Alexander Shchetinin, dijo que Putin ya había designado a una persona que le representará en la ceremonia de investidura.

CIUDAD DE MÉXICO, 01DICIEMBRE2018.- Andrés Manuel López Obrador tomó protesta como Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, la banda le fue cedida por Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, quien a su vez la recibió de Enrique Peña Nieto, Presidente de México saliente, en la sesión general del Congreso de la Unión. FOTO: SAÚL LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM (Cuartoscuro)

¿Quiénes son los invitados que SÍ asistirán a la toma de protesta de Sheinabum?

Por el momento, 16 mandatarias y mandatarios ya confirmaron su asistencia a la investidura presidencial de Sheinbaum:

El primer ministro de Belice, John Briceño.

El presidente de Bolivia, Luis Alberto Arce Catacora.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

El presidente de Chile, Gabriel Boric Font.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro Sarmiento.

El primer ministro de la Mancomunidad de Dominica, Roosevelt Skerrit.

El presidente de Dominicana, Luis Rodolfo Abinader Corona.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León.

El presidente de Ghana, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo.

La consejera presidenta del Consejo Presidencial de Transición de la República de Haití, Régine Abraham.

El presidente del Estado de Libia, Mohamed Yunus Al-Menfi.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña Palacios.

De parte de Estados Unidos, la administración de Joe Biden informó que la primera dama Jill Biden acudirá como representante del país, mientras que Christian Wilhelm Walter Wulff, expresidente de la República Federal de Alemania, asistirá en representación del presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier.