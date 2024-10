Xóchitl Gálvez manda carta a Sheinbaum ante toma de protesta: ‘Deseo que te vaya bien’

Xóchitl Gálvez Ruiz, excandidata a la Presidencia por la alianza PRI-PAN-PRD, ha hecho pública una carta dirigida a la presidenta electa Claudia Sheinbaum, que este martes 1 de octubre toma protesta como mandataria de México.

“Hoy que te conviertes en la primera mujer Presidenta en la historia de México, te deseo de corazón que te vaya bien a ti porque solo así le irá bien a nuestro querido país”, apuntó la exsenadora en su carta publicada en X (antes Twitter).

Gálvez le deseó suerte a Sheinbaum en su Gobierno pese a lo que llamó una “Elección de Estado” e hizo un llamado a que haya implementación de energías limpias, hospitales con personal calificado y jornadas laborales dignas, entre otras cosas.

“(Espero) que tu gobierno se llene de energías limpias, de las que no contaminan. Deseo que tengas hospitales con personal de salud con sueldos y jornadas dignas. Que tu gobierno garantice clínicas y consultorios que tengan abastecimiento de medicinas y no pretextos o acusaciones al pasado. Que cuando regreses a Chiapas y preguntes por la salud no te respondan con gritos de desesperación”, señaló.

Xóchitl Gálvez también le ha pedido a la nueva presidenta que mire y atienda a las personas en situación de pobreza en el país, para que no los vea “como acarreados para el mitin o votos para la elección”.

“Que encuentres las llaves de Palacio Nacional para que abras las puertas y escuches a las madres de los desaparecidos y las víctimas de la violencia”, apuntó Gálvez Ruiz.

La exsenadora se refirió con ello a las protestas de las madres buscadoras, entre ellas Ceci Flores y los grupos de madres de Guanajuato, quienes han acudido frente a Palacio Nacional a manifestarse pues el presidente Andrés Manuel López Obrador no las recibió durante su sexenio.

En varias ocasiones, López Obrador refirió que las madres buscadoras eran “conservadoras”. Las familias de personas desaparecidas han reclamado que fueron abandonados por AMLO. También los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa que fueron desaparecidos en Iguala han mencionado que fueron engañados.

La exsenadora panista, en su carta, le ha pedido a Sheinbaum que atienda a las y los trabajadores del Poder Judicial, quienes se manifiestan este 1 de octubre, luego de que fuera aprobada y oficializada la reforma judicial en los últimos días del Gobierno de AMLO.

“Llegó el momento de demostrar que las mujeres gobernamos de manera diferente sin que ningún hombre nos mande”, puntualizó Xóchitl Gálvez.

Toma de protesta de Claudia Sheinbaum este 1 de octubre

Este martes 1 de octubre se lleva a cabo la ceremonia de investidura presidencial de Claudia Sheinbaum, donde estará presente Andrés Manuel López Obrador.

Sheinbaum recibirá la banda presidencial de manos de la legisladora Ifigenia Martínez en el palacio de San Lázaro.

Varios presidentes de otros países han ido llegando al Congreso de la Unión como invitados a la ceremonia presidencial, entre ellos Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Bernardo Arévalo (Guatemala), Gustavo Petro (Colombia), Gabriel Boric (Chile), Xiomara Castro (Honduras), entre otros.

Mientras tanto, hay diferentes marchas y manifestaciones en la Ciudad de México. Trabajadores del Poder Judicial de la Federación se encuentran afuera del Congreso y se ha denunciado que están encapsulados por policías.