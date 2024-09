Claudia Sheinbaum anuncia que vivirá en Palacio Nacional: ¿Por qué no se irá a Los Pinos?

¡Ya tiene casa presidencial! Claudia Sheinbaum, presidenta electa de México, confirmó este lunes 9 de septiembre que una vez que el presidente Andrés Manuel López Obrador termine de mudarse, ella vivirá en Palacio Nacional.

En conferencia de prensa, Sheinbaum detalló que le dará tiempo a López Obrador y a su familia para completar su mudanza:

“Sí, voy a vivir en Palacio (Nacional). Voy a dar espacio al presidente Andrés Manuel López Obrador y a su familia. Ellos van a estar ahí, no sé si hasta el primero de octubre o hasta la noche del 30 de septiembre”, expresó.

Ante esto, explicó que ella y su esposo José María Tarriba continúan viviendo en su departamento, ubicado en la alcaldía Iztapalapa, de la Ciudad de México: “Evidentemente, ellos están viviendo ahí, entonces yo un tiempo voy a seguir viviendo en mi departamento”.

¿Cuándo se irá a vivir Claudia Sheinbaum a Palacio Nacional?

Claudia Sheinbaum anunció que dejará de rentar su departamento en la CDMX a partir de diciembre, por lo que se espera que en ese mismo mes ella complete su mudanza hacia Palacio Nacional.

“Primero está la parte de que trabajas en Palacio y eso te permite disponer del reparto del tiempo y después creo que una vez que el presidente puso la idea de vivir en Palacio Nacional. No regresaría a vivir a Los Pinos, evidentemente, y no me iría a vivir al Castillo de Chapultepec”, dijo la presidenta electa entre risas.

Sheinbaum Pardo hizo referencia al departamento que está habilitado en Palacio Nacional y es el mismo lugar donde el presidente López Obrador vivió junto con su esposa Beatriz Gutiérrez y su hijo, Jesús Ernesto, durante todo su sexenio.

“Vamos a ver si nos podemos acomodar ahí”, agregó la exjefa de Gobierno de la CDMX. La decisión de vivir en Palacio se suma al anuncio de que Sheinbaum continuará con la tradición de las conferencias ‘mañaneras’ en el mismo recinto y a partir de las 7:00 horas.