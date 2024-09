López Obrador hizo ‘una hermandad’ con las FFAA, destaca Sheinbaum

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no sólo ha construido “una hermandad” con “el pueblo de México”, sino también “con las Fuerzas Armadas”, celebró la presidenta electa, Claudia Sheinbaum.

La morenista acompañó al titular del Ejecutivo federal en la inauguración de la zona arqueológica Ichkabal, en Bacalar, Quintana Roo, la cual se desarrolló en medio de protestas de trabajadores del Poder Judicial.

En su discurso, la exjefa de Gobierno, quien el viernes pasado anunció las designaciones de Ricardo Trevilla Trejo y de Raymundo Pedro Morales Ángeles como los futuros titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina, respectivamente, destacó que el gobierno del presidente López Obrador ha construido “una hermandad” con las Fuerzas Armadas.

“Es una hermandad muy hermosa, hermandad entre todo el equipo del Presidente; hermandad entre las Fuerzas Armadas y su gobierno, pero la hermandad más importante es la que se ha construido entre el pueblo de México y el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Es un hombre que ama a su pueblo y un pueblo que ama a su Presidente, único en la historia de México”, dijo.

De acuerdo con la organización México Unido Contra la Delincuencia, en los últimos años, el gobierno federal y los gobiernos locales han asignado por lo menos 246 tareas civiles a las Fuerzas Armadas: 138 a nivel federal y 109 a nivel local, lo cual incluye tareas como control migratorio, reparto de apoyos sociales, educación, aviación, obras públicas, protección civil, puertos y salud.





Por otro lado, de acuerdo con Sheinbaum, es necesario “un verdadero sistema de justicia que funcione en nuestro país”, por lo que el gobierno de la autodenominada cuarta transformación impulsa la justicia social, la justicia ambiental, la justicia para las mujeres y la justicia para los pueblos indígenas:

“De una vez les digo que la siguiente reforma constitucional que va a pasar por el Congreso es la que le da autonomía y reconocimiento a los pueblos indígenas de México”, anticipó.

La próxima presidenta de México refrendó que durante su gobierno no habrá “regresiones”, ni “vuelta al pasado”, por lo que continuará con el legado del presidente López Obrador.

“Vengo a comprometerme con ustedes y a decirles que no va a haber regresiones, que no va a haber vuelta al pasado, que no va a regresar la corrupción y no van a regresar los privilegios, y que vamos a seguir luchando como siempre, por la justicia y la democracia en nuestro país”, añadió.