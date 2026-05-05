¿Más dinero para Pemex? Banobras deja la puerta abierta a más recursos; primer esquema ya se ‘esfumó’

El financiamiento por 250 mil millones de pesos ayudó a que la deuda de Pemex con proveedores no se disparara. (Foto: Cuartoscuro)

El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) está dispuesto a ampliar el apoyo financiero otorgado a Petróleos Mexicanos (Pemex) si así lo solicita la presidenta Claudia Sheinbaum, luego de que el primer esquema por 250 mil millones de pesos ya fue utilizado en su totalidad para liberar liquidez a la petrolera y apoyar el pago a proveedores.

“Estamos abiertos siempre a la posibilidad de poder ampliarlo. Ahorita no hay una instrucción exacta por parte de la presidenta ni por la Secretaría de Energía ni por la Secretaría de Hacienda, pero se podría ampliar si así se llegara a decidir”, afirmó Jorge Mendoza Sánchez, director general de Banobras.

¿Qué pasó con el primer esquema de financiamiento a Pemex?

Al finalizar su participación en el “2026 COA Conference Mexico”, el funcionario explicó que el financiamiento por 250 mil millones de pesos ya fue ejercido completamente y se destinó originalmente al programa de inversión 2025 de Pemex, aunque en la práctica permitió liberar recursos para que la empresa avanzara en el pago de adeudos con proveedores.

Al ser cuestionado sobre si el monto ya había sido utilizado en su totalidad, Mendoza respondió: “Ahorita ya todo”.

El financiamiento por 250 mil millones de pesos ayudó a que la deuda de Pemex con proveedores no se disparara, pero no fue suficiente para ponerse al corriente.

¿Cuánto debe aún Pemex a proveedores?

Al cierre del primer trimestre de 2026, la petrolera todavía le debía 375 mil 121 millones de pesos a sus proveedores y contratistas, lo que representó una reducción de 14.1 por ciento (en términos monetarios, 61 mil 584 millones de pesos) respecto al cierre de 2025.

Sin embargo, la deuda en dólares asciende a 20 mil 763 millones de pesos, lo que significó un incremento anual de 4.3 por ciento.

¿Qué se sabe del primer esquema de financiamiento a Pemex?

El esquema financiero consistió en la creación de un vehículo de propósito específico respaldado por la banca de desarrollo, banca comercial y otros inversionistas, mediante el cual se adelantaron recursos para cubrir adeudos a proveedores. Posteriormente, el vehículo se subroga en los derechos de cobro y Pemex liquida los pagos bajo un nuevo calendario financiero.

Para hacer viable el mecanismo, Banobras solicitó una garantía del Gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Mendoza Sánchez reconoció que todavía existe un saldo importante pendiente con proveedores, aunque aseguró que el Gobierno federal trabaja para evitar incumplimientos.

“Lo que sí pueden estar seguros es que ningún proveedor se va a quedar atrás, no se va a dejar de pagar Pemex en ningún momento”, sostuvo.

El director de Banobras añadió que la Secretaría de Hacienda ha trabajado en reestructurar parte de la deuda financiera de Pemex y aplazar vencimientos con el objetivo de aliviar presiones de liquidez.

“Lo que ha estado haciendo un poco la Secretaría de Hacienda es reestructurando la deuda, pateando algunos de los vencimientos de la deuda financiera para ayudar por la parte de la liquidez”, indicó.