Ingresos petroleros de Pemex rebasan los mil mdd en marzo... aunque exportó menos crudo

El nivel de exportación petrolera de Pemex estuvo por debajo de las metas oficiales.

Petróleos Mexicanos (Pemex) obtuvo ingresos por 1,059 millones de dólares por exportaciones petroleras durante marzo, con lo que superó nuevamente la barrera de los mil millones por primera vez desde octubre de 2025, impulsado por un entorno de precios más altos del crudo, pese a una caída significativa en los volúmenes exportados y a la apreciación del peso frente al dólar.

En marzo, la petrolera exportó un promedio de 415.1 mil barriles diarios a un precio promedio de 82.3 dólares por barril, su nivel más alto desde agosto de 2022.

Sin embargo, el volumen exportado fue 44.7 por ciento menor al de marzo del año pasado, en línea con la política del Gobierno federal de priorizar el abasto de crudo a las refinerías nacionales.

En el tercer mes del año, el 71.2 por ciento de la producción de hidrocarburos de Pemex, equivalente a 1.65 millones de barriles diarios, se destinó al Sistema Nacional de Refinación (SNR), lo que redujo la disponibilidad de barriles para su comercialización en el exterior.

Este nivel de exportaciones también se ubicó por debajo de las metas oficiales. De acuerdo con los Pre-Criterios 2027 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Pemex prevé exportar en promedio 521 mil barriles diarios en 2026, por lo que el dato de marzo se encuentra alrededor de 20 por ciento por debajo de ese objetivo.

En este contexto, el repunte de los precios internacionales, en parte asociado a tensiones geopolíticas en Medio Oriente, permitió sostener los ingresos petroleros, aunque la estrategia de refinación implicó un menor aprovechamiento de ese entorno favorable en los mercados externos.

A este efecto se sumó la apreciación del tipo de cambio. El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, señaló que el peso pasó de 20.4 a 17 unidades por dólar en el último trimestre, lo que redujo el valor en moneda nacional de los ingresos por exportaciones.

“Esto significa que los dólares que recibimos por concepto de las exportaciones petroleras son menos pesos. Ese efecto cambiario se vio reflejado en los resultados de Pemex”, apuntó.

Asimismo, Carlos Lerma Cotera, subsecretario de ingresos de Hacienda, agregó que los mayores ingresos petroleros han permitido neutralizar la renuncia recaudatoria por otorgar estímulos al IEPS en combustibles, cuyo costo oscila los 2 mil 500 millones de pesos semanales.

“Estamos observando también un mayor ingreso en el derecho petrolero para el bienestar, en el primer trimestre hemos observado mayores ventas que las que se presentaron en el 2025, inclusive mayor a las proyectadas, que prácticamente nos han permitido neutralizar el efecto del estímulo que se ha estado dando para que el precio se mantenga y no afecta a los usuarios”, afirmó.