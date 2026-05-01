⁠Supercopa Mundial de Clavados 2026: Medallero y dónde ver a los clavadistas mexicanos en la final

Con sus tres medallas en la primera jornada, México se colocó en el segundo lugar de la Super Final de la Copa del Mundo en Beijing. [Fotografía. AtletasMX]

Sin duda, los clavados son el gran orgullo del deporte en México. En la primera jornada de la Super Final de la Copa del Mundo de clavados 2026 en Beijing, China, la delegación mexicana destacó al obtener un total de tres medallas en las primeras competiciones, con Osmar Olvera, medallista olímpico en París 2024, a la cabeza.

El resultado más relevante de los medallistas mexicanos llegó en la prueba de equipos mixtos, donde el conjunto integrado por Alejandra Estudillo, Randal Willars, Osmar Olvera y Aranza Vázquez consiguió la medalla de plata con 422.50 puntos. El equipo mexicano quedó únicamente por detrás de China y por delante de Australia.

A este resultado se sumó la plata en trampolín de 3 metros sincronizados varonil, donde Juan Manuel Celaya y Osmar Olvera finalizaron en el segundo lugar con 420.57 puntos, en una final dominada por la dupla local.

De igual forma, la delegación azteca subió al podio en la plataforma de 10 metros sincronizados varonil, con el bronce obtenido por Kevin Berlín y Randal Willars, quienes registraron 403.02 unidades.

¿Cuándo son las próximas pruebas de los mexicanos?

La actividad de los clavadistas mexicanos en la Super Final de la Copa del Mundo en Beijing 2026 continuará entre la noche de este viernes 1 y el domingo 3 de mayo.

A diferencia de lo que estamos acostumbrados en los Juegos Olímpicos, cada atleta se enfrenta en un duelo directo denominado “cara a cara”, en el que ejecuta sus clavados frente a un rival y solo uno avanza a la siguiente ronda.

Los ganadores pasan a semifinales y, posteriormente, a la final en la misma jornada, por lo que cada salto tiene un peso decisivo en la clasificación.

A continuación se presenta el calendario completo de la participación de la delegación mexicana; los horarios corresponden al tiempo de México:

• Viernes 1 de mayo | Trampolín 3 metros varonil

Juan Manuel Celaya Hernández vs Osmar Olvera Ibarra

Cara a cara: 21:02 horas



Semifinales: 21:44 horas



Finales: 22:13 horas

• Sábado 2 de mayo | Plataforma 10 metros femenil

Suri Zoe Cueva Lobato vs Linjing Jiang (China)

Cara a cara: 03:02 horas



Semifinales: 03:47 horas



Finales: alrededor de 04:00 horas

• Sábado 2 de mayo | Trampolín 3 metros femenil

Aranza Vázquez Montaño vs Daniela Zapata Correa (Colombia)

María Fernanda García Sixtos vs Jia Chen (China)

Cara a cara: 21:02 horas



Semifinales: 21:44 horas



Finales: 22:06 horas

• Domingo 3 de mayo | Plataforma 10 metros varonil

Randal Willars Valdez vs Marka Hrytsenko (Ucrania)

Kevin Berlín Reyes vs Junjie Lian (China)

Cara a cara: 03:02 horas



Semifinales: 03:47 horas



Finales: mismo día (horario posterior)

Los clavadistas mexicanos lograron una destacada actuación en la primera jornada de la Super Final de la Copa del Mundo 2026. [Fotografía. Atletas MX]

¿Dónde puede ver la Super Final de la Copa del Mundo?

La Super Final de la Copa del Mundo de clavados es la última etapa del circuito internacional organizado por World Aquatics, en la que compiten únicamente los mejores clavadistas y equipos clasificados a lo largo de la temporada.

El evento reúne a ocho participantes por prueba y define a los campeones del circuito mediante un formato de eliminación directa, con rondas de cara a cara, semifinales y finales en una misma jornada.

La competencia se puede seguir en vivo a través de las plataformas digitales de World Aquatics, en su sitio oficial.

¿Qué lugar ocupa México en el medallero de la Super Final de la Copa del Mundo 2026?

Tras las primeras finales, México se ubica en el segundo lugar del medallero general con tres preseas: dos de plata y una de bronce. China lidera la clasificación con cuatro medallas de oro, mientras que Australia se coloca en el tercer sitio con tres metales.

A continuación te dejamos el medallero de la Super Final de la Copa del Mundo 2026 que se disputa en Beijing.

La delegación nacional mantiene participación en varias pruebas individuales, por lo que aún tiene oportunidad de incrementar su cosecha en el cierre del evento.

Hasta el momento, el equipo mexicano ha conseguido tres medallas en la Super Final de la Copa del Mundo de Beijing 2026 en las siguientes competiciones.